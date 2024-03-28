"F-16 несут ядерное оружие, и мы будем реагировать": новая порция абсурда от Путина о войне

Союзники обещают, что уже в середине этого лета в Украине появятся первые истребители. Из-за этого у российского диктатора изрядно "подгорает".

Сегодня глава Кремля побывал в Тверской области, где встретился с военными летчиками. Путин прокомментировал передачу Украине западных истребителей и, как всегда, прикинулся “белой овцой”.

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Будем бить по странам НАТО

Так, российский диктатор пытался убедить оккупантов, что с появлением в Украине F-16 ситуация на фронте ни немного не изменится. Мол, российские военные будут уничтожать эти самолеты так же, как и другую западную технику.

В то же время Путин допустил удары по третьим странам, в частности членов НАТО, в случае, если F-16, которые расположены на аэродромах этих государств, будут применены против российских вооруженных сил.

Кроме того, российский диктатор отметил, что F-16 якобы являются носителями ядерного оружия, а потому страна – агрессорка будет на это соответственно реагировать.

Признал нападение на Украину

: Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что первые F-16 будут в Украине уже в середине лета этого года.

Также Путин отрицает, что Россия якобы после Украины нападет на страны Европы. Он назвал эти заявления, которые звучат на Западе, "полным бредом". Говорит, что высказывания о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ запугать население этих стран, "чтобы выбить из них деньги".

Следует заметить, что глава Кремля, пытаясь доказать свое миролюбие, вскользь признал, что именно напал на Украину.

То, что говорят о том, что после Украины мы планируем нападать на Европу, это полный бред,

– сказал Путин.

Опять грезил о СССР

В то же время диктатор спел старую песню о том, что в так называемой "сво" Россия пытается "защитить своих людей, проживающих на ее исторических территориях". К тому же стоит отметить, что путинская песня не только старая, но и скучная и циничная, как и вообще вся политическая речь россиянина, на которой украинская земля почему-то вдруг оказывается российской, а убийство и пытки означают "защиту людей".

Вспомнил Путин и за многострадальные Минские соглашения, которых Украина якобы не выполняла, и тем самым "заставила" Россию на нее напасть.

А вообще виток сегодняшнего конфликта российский диктатор увидел в распаде СССР, после которого Запад якобы не учитывал интересы безопасности страны – агрессорки.