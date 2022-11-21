В каком случае Путин согласится на капитуляцию: объяснение Гудкова

Вопрос переговоров со стороны России в последнее время поднимается довольно часто. Эксперты отмечают, что Путин уже сам согласен на капитуляцию на условиях Украины, ведь на народ он не обращает внимания. На самом же деле ему важно лишь мнение его окружения.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что отстранять Путина от власти будут именно элиты. Ведь народ еще не созрел до серьезных революционных событий.

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Путина отстранят от власти

Гудков отметил, что глава Кремля все это понимает, и не согласится на переговоры с Украиной на ее условиях.

Это произойдет только тогда, когда, допустим, он договорится с США и ЕС на гарантиях личной безопасности предоставить ему какой-нибудь остров на Гавайях. Там он будет доживать последние дни под охраной морского флота и морских котиков США,

– считает оппозиционер.

По его словам, это единственный вариант, который устроит главу Кремля, иначе его отстранят от власти.

"Окружение скажет ему: "Володя, а ты чего натворил? Ты ради чего все это начал? Чтобы потом самому свалить на Гавайи, а мы в России будем жить в дерьме? У нас семьи, капиталы, дети учились в Оксфорде, а ты нас лишил всего", – рассказывает Гудков.

Путин в какой-то мере сумасшедший

По мнению оппозиционера, элиты выдвинут Путину счет, ведь он их достал, он все у них забрал и они с ним разберутся – для них он не Господь бог, а такой же, как они. Для главы Кремля поражение в войне, полная капитуляция при сохранении самого себя в стране, маловероятно.

Почему он сейчас, как истеричка, требует переговоров, потому что он пока удерживает значительную часть украинской территории. У него полно ракет – пусть не самых точных и не самых современных, вооружение. Мобилизационный ресурс огромен, и он его будет бросать в топку войны,

– подчеркивает собеседник.

Гудков считает, что все это может продолжаться, пока не иссякнет терпение либо Запада, либо украинского народа, либо всех вместе. Или же произойдут события, которые изменят кардинально ситуацию вокруг Путина. Пока же окружение не смеет его сбросить.

"А вот когда захочет и посмеет – ему будут кранты. Путин сумасшедший в какой-то мере, но не до такой степени, чтобы не понимать это", – резюмировал оппозиционер.

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