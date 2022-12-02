Путин в разговоре с Шольцем оправдывал российские удары по Украине отсутствием переговоров

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В ходе разговора Путин цинично пожаловался, что Запад поддерживает Украину.

Детали разговора Путина и Шольца сообщили российские СМИ, пишет 24 канал. Темой разговора была война в Украине.

Кстати Шольц допускает возобновление довоенного "мирного порядка" с Россией, если Путин прекратит агрессию

Путина беспокоит, что Запад продолжает поддерживать Украину

Сообщается, что Путин разъяснил Шольцу "принципиальные российские подходы" к проведению так называемой "спецоперации". Кремлевский диктатор призвал Шольца пересмотреть подход Германии в контексте украинских событий.

Вероятно, Путина испугало то, что в Германии все больше поддерживали Украину. В частности, Берлин наконец-то признал Голодомор геноцидом украинцев, что ломает все попытки российской пропаганды скрыть страшные преступления 1932/1933 годов.

Также Путина, вероятно, беспокоит позиция немецкого президента Франко-Вальтера Штайнмайера. Последний отметил неуместность прекращения огня.

Путин в разговоре с Шольцом еще раз продемонстрировал, что Россия проигрывает войну, а Запад делает все правильно, когда вооружает Украину. Он посетовал, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что Украина исключает идею переговоров.

Это говорит о том, что в Кремле после неудач на фронте пытаются добиться переговоров, чтобы взять паузу для возобновления сил. Диктатор лжет, когда говорит, что Украина отвергает идею переговоров.

Причина в том, что Киев открыт для переговоров, если Россия выведет войска из Украины. Однако в Москве считают это нереальным условием.

Кроме того, лидер России попытался оправдать массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Диктатор заявил, что это ответ на какие-то провокации Киева, в частности, теракт на Крымском мосту.

Що сказали в Шольца

Спикер правительства Германии подтвердил, что канцлер Германии Шольц недавно разговаривал с Путиным по телефону. На сайте германского правительства обнародовали детали разговора.

Сообщается, что длившийся час разговор был посвящен захватнической войне России против Украины и ее последствиям. Канцлер осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и отметил решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии.

Канцлер призвав Путина как можно скорее достичь дипломатического решения, включая вывод российских войск.

В ОП отреагировали на разговор Путина и Шольца

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Путин не может быть субъектом диалога с миром.

"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России. Единственный шанс сохраниться для России – перезагрузка элит, чтобы списать "чужие ошибки", – написал Подоляк в твиттере.

Как Запад сменил риторику о победе Украины

Все чаще в политических кругах стран Запада существует мнение, что Украина должна выиграть войну и полностью освободить временно оккупированные территории. Самое важное, что слова лидеров Запада подкрепляют действия.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что союзники Киева по формату "Рамштайн" поддерживают полную деоккупацию Украины, включая Крым и Донбасс. Ранее на Западе осторожнее говорили о Крыме, ведь боялись ядерного удара от России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны Альянса будут поддерживать Украину до последнего. По его словам, коллективный Запад не имеет права допустить победы России в войне против Украины.

О том, что режим Путина должен потерпеть поражение, заявили в США. В Вашингтоне планируют выделить новую финансовую помощь Украине в размере 37 миллиардов долларов.

США работают со странами Ближнего Востока, чтобы поскорее переместить несколько своих систем ПВО NASAMS в Украину. Кроме того, в НАТО рассматривают передачу Украине истребителей, чего до сих пор не было.

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