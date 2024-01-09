Россия провоцировала Польшу, ей это удалось: важный разговор с офицером ВСУ

В конце декабря российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. По всей вероятности, это не случайность, а намеренная провокация России.

К сожалению, эта провокация удалась Владимиру Путину, ведь ракету не сбили. Офицер ВСУ Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом прокомментировал этот инцидент и попытки Путина спровоцировать НАТО. Больше интересного – читайте дальше в материале.

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Могут ли у Украины закончиться ракеты к ПВО

В ночь на 8 января оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что нам нужно больше средств ПВО для того, чтобы уничтожать баллистические ракеты. В то же время Business Insider написал, что массированными обстрелами Россия хочет истощить наши запасы ракет Patriot, пока США одобряют дальнейшую помощь. Как вы оцениваете угрозу, что, возможно, вскоре нам нечем будет сбивать "Кинжалы" и вообще российские ракеты?

Мы обычно не комментируем наличие у нас тех или иных видов вооружений. Поэтому я хочу всех заверить, что на самом деле не возникнет никакого дефицита с поставками ракет для западных систем ПВО, которые Украина продолжает получать от союзников.

Очередные системы поступили в Украину как раз накануне Нового года. Мы усиливаем нашу систему ПВО и надо сказать, что сегодня она является одной из самых эффективных в мире. Ведь при том наличии средств поражения систем ПВО, которыми сегодня обладают Вооруженные Силы Украины, сбивать такой большой процент воздушных целей противника: баллистических, крылатых, аэробаллистических ракет, – не может ни одна страна в мире.

Да, они могут эмпирически говорить, что сбивание может составлять определенный процент. Но они не могут наверняка знать это без проверки в условиях боевых действий. Только две страны в мире – Украина и Израиль – на практике доказывают (эффективность работы – 24 Канал) системы ПВО и, что самое главное, обладают боевым опытом. Наши силы ПВО имеют боевой опыт владения даже более современными западными системами.

Поэтому уже было объявлено о том, что правительства двух стран, крупнейших производителей систем ПВО за пределами США и ракет к ним – Норвегия и Япония – объявили о начале сотрудничества с Украиной в США.



Глава МИД Японии приехала в Украину / Офис Президента

Япония является крупнейшим производителем ракет Patriot по американской лицензии за пределами США и британских систем BAE Systems. В то же время Правительство Норвегии с 1 января изменило специально под Украину условия поставки этого вооружения и они являются производителями ракет как для Patriot, так и для их систем NASAMS. Поэтому задержки с поставками ракет для западных систем ПВО не ожидается.

Более того, в США достигли разблокирования работы Конгресса именно в этой бюджетной сфере и поэтому все же были достигнуты договоренности между представителями Республиканской и Демократической партий. Шатдауна не будет и это открывает путь для возобновления финансирования Украины по военной помощи.

Этот пакет помощи может быть принят уже в ближайшие недели, когда полноценно заработает нижняя палата Конгресса. И несмотря на бурное начало предвыборной гонки в США, все же большинство западных экспертов склоняется к мнению, что Украина получит этот пакет помощи. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что системы ПВО для Украины сейчас являются топ-приоритетом.

Я понимаю, что начало нового года является тяжелым, но не стоит отчаиваться, становиться жертвами непроверенной информации или специально вброшенной российской ИПСО. И все же надо доверять официальным источникам информации и информации, которую распространяют наши партнеры. Поэтому, еще раз повторяю, все будет хорошо.

Следующие месяцы будут очень интенсивными

Представитель Палаты представителей Майк Джонсон в интервью SBC News сказал, что республиканцы ждут от Джо Байдена не только компромисса по границе, но и ответа, какая стратегия относительно Украины. Мол, они уже неоднократно спрашивали у администрации Байдена, какова же конечная цель. Как думаете, какой ответ он хочет получить? И почему у Байдена не могут сказать четкую цель по помощи Украине, а лишь говорят, что "будут поддерживать до тех пор, пока будет нужно"?

Во-первых, такие вопросы являются абсолютно нормальными, потому что американская публичная политика является чрезвычайно демократичной. Американская демократия отличается очень большим уровнем транспарентности (легкая проверка, отсутствие секретности – 24 Канал). И это абсолютно нормальный вопрос от представителей политической оппозиции – республиканцев, демократической администрации президента Байдена о конечной цели.

Во-вторых, Украина вместе с союзниками должна четко сформулировать цели, поставленные на 2024 год в военном плане: планы завершения войны, когда эта война должна завершиться.

И третье – ресурсы, в которых мы нуждаемся: которые мы должны выработать сами и которые нам должны предоставить союзники.

О наличии подобного плана и в Украине, и в США говорили еще за три месяца до Нового года. Очевидно, что работа над подобными планами ведется. Другое дело, что мы с вами не будем знать полностью этот план, потому что он является секретным и о нем не будет знать общественность, потому что это будет означать – полностью открыть наши планы врагу.

Но об открытой части намеками говорит и Джо Байден, и президент Владимир Зеленский. В частности, наш президент в интервью изданию The Economist четко объявил, что военная цель в 2024 году – сконцентрироваться на изоляции Крыма. Он неоднократно подчеркивал, что именно Крым является ключом к завершению войны с Россией.

Администрация Байдена, очевидно, имеет подобные мысли и свои цели. Но делиться ими публично с нашим противником никто не будет. Поэтому какую-то часть мы услышим в выступлениях президента, но полностью этот план нам никто не будет объявлять и делать это ни в коем случае не нужно.



Джо Байден и Владимир Зеленский / Офис Президента

Для этого есть закрытые, секретные брифинги, которые проходят при участии конгрессменов и сенаторов США. К которым есть доступ даже не всем, а членам определенного комитета, потому что эта информация имеет ограниченный доступ. Несмотря на то, что американские конгрессмены имеют доступ к секретной информации, она будет доведена только представителям комитета по национальной безопасности и обороне, Конгресса США и Сената. То есть эти комитеты будут иметь полное расписание военных планов Украины и наших западных союзников.

А когда и как эти планы будут воплощаться – мы будем видеть по тем пакетам военной помощи, которые будем получать в течение следующих месяцев. Следующие месяцы будут очень интенсивными и сложными для наших союзников, потому что надо сейчас перестраивать логистику под новый тип вооружений.

Как заявлял Главнокомандующий Валерий Залужный в своей программной статье для британского издания The Economist, ключ к победе в 2024 году – это технологическое преимущество. Он назвал 5 основных аспектов, на которых должны сконцентрироваться украинские союзники в производстве определенных типов вооружений. Там говорилось о системах радиоэлектронной борьбы, дронах, авиации, артиллерии и системах высокоточного вооружения, которые мы должны получать.

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А логистика будет сложная, потому что союзникам надо в ближайшие месяцы поставлять в Украину самолеты F-16. Об этом так же заявили в командовании Воздушных сил Украины. Это не просто перебазировать их на имеющиеся аэродромы – под них готовится (инфраструктура – 24 Канал). В Воздушных силах объявили сдержанную информацию, что готовится инфраструктура, в частности взлетно-посадочные полосы для этих типов самолетов.

Это сложно, потому что мы впервые в своей истории будем принимать западные самолеты. Вообще кроме советского производства, у нас никаких не было. А здесь приходит совсем другая авиация, которая требует совсем другой логистики, совсем других техников, систем взлетно-посадочных полос. Все совершенно другое.

И поэтому ближайшие месяцы будут очень напряженными и для союзников, и для нас, чтобы все это подготовить, для того, чтобы эта модернизированная авиация смогла заработать эффективно уже в 2024 году. Да, она не сверхсовременная, но она модернизирована.

"Шольц передаст Украине TAURUS"

Вы упомянули заявление президента в интервью The Economist, что самый главный военный замысел Украины на 2024 год – изоляция оккупированного Крыма от России. О важности Крыма рассказывал и Залужный. Можно ли из этого сделать вывод, что усилия Украины в текущем году будут направлены именно на получение дальнобойного оружия? Например, ATACMS или TAURUS, потому что о последних Зеленский упоминал в этом интервью.

Так, он вспоминал. Недавно в Германии сделали несколько заявлений. Бывший президент Йоахим Гаук, представители Бундестага, в частности депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, а также правительство Баварии в очередной раз требуют от федерального правительства Олафа Шольца наконец выполнить обещание и поставить Украине те системы оружия, которые уже пообещали, в частности ракеты TAURUS.

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Чем TAURUS для нас интересен? Это ракета, которая предназначена специально для уничтожения труднодоступных укрытий: бункеры, такие крупные объекты как мосты, сложные инженерные сооружения. Она заточена именно под это. В отличие от других систем, которые мы уже получили, например SCALP и британские Storm Shadow.

Эта заминка создает сейчас определенный логистический лаг для нашего противника, который, зная, что эти современные системы в Украину не поступают, может чувствовать себя в относительной безопасности. Относительной, потому что в полной безопасности они уже не могут чувствовать себя совсем.

А касательно этих ракет – мы не должны знать всех деталей передачи подобного типа вооружения, потому что это информация с ограниченным доступом. Не думаю, что соответствующее решение будут объявлять публично, когда примут. Наши союзники предпочитают сначала передать это вооружение, а потом заявить публично.

Кстати, правительство Германии заложило увеличенный в два раза бюджет для военных нужд Украины – до 8 миллиардов евро. Правда, пока он не принят. Несмотря на это, перед Новым годом Германия передала большой пакет военной помощи, который включал и системы ПВО, и бронетехнику, и специфическое вооружение для Сил специальных операций.

То есть обо всем этом было объявлено официально на сайте немецкого правительства. Поэтому в свое время узнаем и о передаче ракет TAURUS. Уверен, это вопрос времени. Давление очень серьезное, и не только внешнее, но и внутреннее в Германии. Олаф Шольц все же будет вынужден принять соответствующее решение.

При каких условиях ВСУ могут изолировать Крым

Возможно ли в этом году при имеющихся силах и средствах поставить оккупантов в такие условия, чтобы они не могли находиться в Крыму? Или же мы знаем, что должны прибыть F-16, возможно они в этом помогут?

Как говорит наш Главнокомандующий Валерий Залужный, все же военные планы требуют тишины. Мы не можем комментировать никакие планы относительно проведения тех или иных операций. Можем только действовать четко в рамках тех заявлений политических, которые делаются нашим военно-политическим командованием.

Здесь задача поставлена четкая – изоляция Крыма, о чем говорит президент. Она, возможно, кому-то кажется слишком амбициозной, но эта задача выполнима. Впрочем, опять-таки при условии выполнения ряда условий.

Ключевое – это предоставление соответствующих типов вооружений. Именно здесь модернизированные истребители F-16 с современным типом вооружения, которое на них будет навешиваться, идеально подходят для выполнения этой задачи. Ведь они обладают улучшенными радарами. Они имеют родные системы, на которые ставятся крылатые ракеты, предназначенные для уничтожения военных объектов на земле.

Изоляция Крыма выглядит невыполнимой только на первый взгляд. Мы не говорим об освобождении Крыма. Об этом президент ни слова не сказал, конкретно в 2024 году. То есть он не говорил, что до конца этого года будет освобожден Крым. Он говорил об изоляции.

Изоляция Крыма означает полное взятие под огневой контроль всех участков полуострова. От той позиции, где сегодня находится подразделение ВСУ на левом берегу Херсонской области, до Крыма остается не так много – меньше сотни километров.

Когда мы сможем выйти непосредственно на Перекопский перешеек, оттуда с использованием типов вооружения, в том числе которое поставляется на F-16, полуостров будет полностью взят под огневой контроль. Не акцентируя внимание на конкретных целях, которые будут уничтожаться, – это и будет выполнение этой задачи.

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Изоляция Крыма уже сама по себе ставит вызовы, которые Россия преодолеть не может. Почему? Потому что для них Крым важен с точки зрения всей логистики – на нем завязана вся южная группировка противника. И не только южная, то есть это так называемый сухопутный мост, который нужно безопасно разорвать.

Крымский полуостров вместе с перерезанным сухопутным коридором и уничтоженным Черноморским флотом, а за 2023 год мы уничтожили 20% флота, теряет свою стратегическую ценность на 60 – 80%. С этого уже можно дальше вести разговоры и планировать следующие военные операции.

Путин испытывает НАТО

В ISW отмечали, что любые территориальные завоевания Кремля могут привести российскую армию к границам НАТО, которое, очевидно, не хочет этого. В то же время мы видели их крайне осторожную реакцию на то ли дроны, то ли ракеты, которые нарушают воздушное пространство стран-членов Альянса. В Германии уже дроны-шпионы начали следить за тренировками украинцев и военные там также никак на это не реагируют. Что вы можете об этом сказать?

Эту информацию распространило немецкое бульварное издание Bild, желтое издание. Мы имеем официальные подтверждения, что там происходило, но ограниченное количество. Об этом говорили представители Бундесвера. Надо к любой подобной операции относиться достаточно осторожно.

Кстати, в статье Bild намекается, что это могут быть российские дроны, но не утверждается. Естественно, что основная версия, что это российские дроны и она логична.

Речь идет только о том, что дроны безнаказанно следят за военными базами, в частности теми военными объектами, где происходит подготовка подразделений ВСУ на военных полигонах Германии. Может ли такое быть? Да, мы можем это предположить. Готовилась ли к этому серьезно армия Германии и других стран? Очевидно, что нет.

К подобной серьезной неземной войне с россиянами, более того, с подобным использованием дронов, наши союзники оказались не совсем готовыми. В этом плане ВСУ есть чему поучить их и показать пример. Я уверен, что со временем будет так, что не мы будем ездить к ним на полигоны, а после завершения войны – целые подразделения будут участвовать в совместных учениях, где будут украинские инструкторы.

Не только БПЛА, но и украинские спецназовцы, морская пехота, ДШВ и другие будут учить своих коллег: американских, британских, немецких, французских, итальянских и тому подобное. Учить, потому что имеют уникальный опыт боевых действий, которого нет у наших западных партнеров. И самое главное, что мотивация учиться у украинских воинов зашкаливает и там на западных полигонах, и здесь в условиях ведения боевых действий.

Поэтому я вполне допускаю, что Бундесвер оказался не готов. Об этом свидетельствуют и другие публикации немецких изданий. В частности, очень сильно увеличился кадровый отток военнослужащих из немецких вооруженных сил. Только за последний год более 10% контрактников Бундесвера, если я не ошибаюсь об этом писала немецкая пресса, разорвали контракты и ушли на гражданскую жизнь.

Это произошло прежде всего из-за того, что служба потеряла престиж. Она уже около 20 лет не является престижной в вооруженных силах, а сейчас еще больше. Вторая причина – страх быть посланным для участия в реальных боевых действиях. Оказывается, что психологически немецкие солдаты не готовы участвовать в военных действиях.

И не только немецкие. Недавно в Польше провели опрос, который показал, что только 15% польских граждан в случае нападения России будут записываться в силы территориальной обороны или в вооруженные силы Польши. На самом деле их будет меньше, это так задекларировали. Возможно, их окажется 5%.

Важно Россия может напасть на Европу через несколько лет, – премьер Польши.

А абсолютное большинство других польских граждан сказали, что они либо выедут в безопасные западные районы, либо выедут за пределы Польши. То есть они так же не готовы. А Польша – это страна, которая считается среди европейских членов НАТО наиболее готовой психологически к тому, что она может быть втянута в войну. И даже эта страна показывает такой низкий процент.

Польша, страны Балтии и отдельно страны Скандинавии психологически (не военная компонента) наиболее готовы к тому, что если Россия на них нападет – они будут отвечать ей. К сожалению, в других государствах этот психологический барьер еще меньше. То есть они не могут преодолеть свой страх и демотивацию.

Они привыкли к комфортной жизни, их нельзя во всем обвинить. Плюс страшные раны, которые нанесла Первая и Вторая мировые войны. Мы знаем о разрушениях, которые были совершены Вермахтом во время Второй мировой войны, но забываем, насколько была разрушена Европа в результате Первой мировой войны, какие страшные сражения шли.

Все это создало для них огромные психологические проблемы, которые влияют на решения, в том числе и политиков. Кстати, это объясняет нерешительность правительства Олафа Шольца. Потому что у Германии после 1945 года есть травма Второй мировой войны, и для них психологически принять участие даже в каких-то коалициях очень трудно. Вспомним, как тяжело они соглашались участвовать с американцами и в Афганистане, и в Ираке.

Можно предположить, что Россия понимает, что некоторые страны НАТО психологически не готовы к войне? Таким образом, к примеру, Путин их испытывает: дронами или ракетами в их воздушном пространстве.

Бесспорно, и это больше напоминает не военную операцию, а шпионскую спецоперацию. Появление этой крылатой ракеты в воздушном пространстве Польши, которая залетела на 40 километров и сбита не была – это как раз подобный пример.

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Мы можем на самом деле гордиться нашими ребятами, нашими ПВОшниками. Они в подобном случае не думают, выпускать ли ракеты. Они действуют до автоматизма, уничтожая все подобные цели. Они уже настолько обучены, что это нормальный, правильный, профессиональный автоматизм.

Что произошло в Польше? Эта ракета безнаказанно залетела на их территорию. Это значит, что она была заложена на такую траекторию, была запрограммирована. Это не может быть случайностью. Это было сделано намеренно. Эта провокация, к сожалению, удалась, потому что ракета не была сбита.

Кстати, это вопрос к тем, кто критикует наших военных и ПВО. Иногда есть такие люди, которые не совсем понимают или делают это сознательно. Мол, вот сбили не все. Пример – страна НАТО, которая имеет на вооружении Patriot и другие современные системы. Более того, они этими системами владели задолго до нас. Мы учились в условиях боевых действий, а они годами учились. Однако они не смогли ее сбить. Вот вам, в принципе, и ответ на вопрос.

Польские вооруженные силы, стоит сказать, по уровню профессиональной и моральной готовности – это одни из лучших вооруженных сил в составе НАТО. Не будем называть другие страны, более расслабленные. Как бы они действовали в этой ситуации? Особенно, которые расположены на южном фланге НАТО, там вообще все выглядит далеко не оптимистично.

На российском телевидении показали сюжет о новой модификации дронов-камикадзе "Ланцет". Они рассчитаны на то, что будут работать роями, которыми управляет нейросеть. Ранее о такой угрозе рассказывала и украинская военная Мария Берлинская. Действительно ли такая технология является огромной проблемой для Вооруженных Сил Украины?

Я не буду комментировать подобные заявления, потому что их могут делать только кадровые военные. Занимается ли Россия разработкой подобных систем? Очевидно, что да. Мы не можем знать всех деталей, это только публичная часть, которая появилась в пропагандистском сюжете. Я видел его.

Я не являюсь специалистом именно в этой сфере, поэтому не могу квалифицированно дать вам ответ, насколько быстро россияне могут реализовать подобный план массовых запусков. Однако я могу предположить, что, зная ситуацию на фронте, они действительно активно ищут возможность осуществлять подобные массированные атаки.

Более того, они увеличили фабричное производство. Этим занимаются как государственные корпорации, так и частные стартапы, которые производят большую номенклатуру дронов. Не только ударных, но и разведывательных. Они постоянно увеличивают производство подобного типа вооружения, которое они, кстати, переняли у нас.

Надо обратиться к специалистам, которые могут это прокомментировать. Подобная атака требует серьезной синхронизации усилий и умений российских операторов. У них достаточно сейчас квалифицированных операторов, которые могут проводить операции по уничтожению личного состава и бронетехники.

Они подготовились, они постоянно обучают. Этим занимается государство, которое обучает на курсах и набирает целенаправленно россиян, которые имеют техническое образование. Они их переучивают для операторов дронов. Еще раз повторяю, это могут комментировать военные, которые непосредственно касаются этой ситуации, которые понимают.

Это пропаганда, надо учитывать это. Если бы все было правдиво в этом сюжете, то информация была бы засекречена. Россия маниакальная страна, где засекречивается все, что только можно. Если вам неожиданно в открытом доступе выкладывается подобная информация – она может быть, скорее всего, частью ИПСО, намеренно для того, чтобы запугать и посеять паническое настроение.



Условный рой "Ланцетов" / Скриншот из видео

Все это военная тайна, никто не будет разглашать подобные планы. Мы же не рассказываем о наших разработках, даем информацию очень дозированную.

Главные уроки этой войны

Дронов у оккупантов много. Они таким образом пытаются закрыть дефицит боеприпасов? Почему они перешли именно на дроны?

Да нет, это вовсе не о дефиците боеприпасов, это просто другой тип вооружения, который способен выполнять другие специфические задачи. Наш противник увидел то техническое преимущество, которое мы имели в начале войны. Тогда украинские дроны эффективно уничтожали российские бронированные цели и личный состав. Мы помним, что эти видео массово распространялись телеграм-каналами, также о них рассказывали на телевидении.

Россияне ничего подобного не имели. Начиная со второй половины 2022 года, россияне активно начали инвестировать и заниматься разработками подобных систем. Весь 2023 год они создавали новые производства, они запускали новые стартапы: государственные и частные. Они наращивают производство.

Почему это вооружение имеет такую большую ценность? Потому что оператор БПЛА, который управляет, может находиться где-то в безопасном месте. Он может сидеть в бункере или в другом укрытии, за десятки километров направлять безнаказанно цели. Он может указать четко туда, где даже может не попасть артиллерийский снаряд. Почему? Потому что техника скрывается, вы ее можете не увидеть. А дрон, когда происходит разведка и доразведка, дрон может залететь в открытую дверь блиндажа. И такие видео есть.

К сожалению, не только наши операторы сейчас обладают такими знаниями. Наш противник, мы об этом с вами говорили, учится быстро. Он может учиться на своих ошибках и на нашем опыте, поэтому он перенимает все это.

Россияне всегда так воевали. Все, что у них было, в частности их система ведения огня – это полностью "содрано" с немецкой системы. Так работала именно немецкая артиллерия во времена Второй мировой войны. Россияне все это переняли и начали активно использовать.

Запад об этом забыл, потому что у них появились высокоточное оружие, авиация, ракеты, БПЛА. Им не было нужно производить такое большое количество артиллерийских снарядов 155-го калибра. Они считали, что это никому не нужно, дорого и есть более эффективные системы.

Однако оказалось, что есть несколько уроков войны.

Первый урок войны. Артиллерия – это действительно "бог войны". Мой дед был артиллеристом, так же майором, который завершил войну в немецком Дрездене. Тогда казалось, что это уже был ТОП, артиллерия достигла пика во Второй мировой войне. Однако нет, мы видим, что в XXI веке она показывает свою незаменимость.



Работа ВСУ из зенитной установки / Getty Images

Второй урок войны. То, что списали бронетехнику. Считали, что танчики – это цель, а не оружие на поле боя. А нет! Даже старые модернизированные танки Т-64, Т-80, не говоря о Т-90 – могут выполнять свои задачи очень эффективно.

Даже один танковый расчет может сдерживать наступление в течение нескольких дней или даже недель. Если он грамотно работает, имеет хорошую аэроразведку из других подразделений, тогда он может уничтожать и бронетехнику, и личный состав. Мы это тоже видели.

Третий урок войны. Роль БПЛА, которая появилась – никогда не была предвидена. Об этом уже подробно мы говорили.

Четвертый урок войны. Системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Россияне вкладывали в них миллиарды. На Западе на это смотрели, как на какой-то бред. Мол, кому это нужно, о чем это вообще. А оказалось, что эти РЭБы работают очень эффективно. Когда россияне ставили РЭБы на уровне роты, мы этого не могли понять, потому что у нас не было.

Запад до сих пор не имеет систем РЭБ вообще, которые бы дотягивали по техническому уровню россиян. Это тоже надо признавать. То, что сейчас начали в Украине вкладывать в развитие систем РЭБ – это очень хорошо. Это требует определенного времени, однако все это будет реализовано.

Пятый урок войны. Роль авиации. Речь идет об авиации в целом – и вертолетах, и самолетах. Здесь мы по состоянию на сегодня продолжаем существенно отставать от противника. Просто банально у нас нет такого количества авиации. Однако теперь с получением модернизированных F-16 ситуация будет постепенно исправляться.

Шестой урок войны. ПВО, которую россияне должны были уничтожить за первые три дня, – держится. Она устояла, доказала свою эффективность, защищает и гражданских, и военных. Таковы основные уроки.

Эта война нам принесет еще много важных уроков. К сожалению, за каждый подобный урок мы будем платить очень большую цену. Однако мы учимся у нашего врага так же, как он учится у нас. И мы будем учить наших друзей и союзников.

Горячие направления на фронте в 2024 году

Константин Машовец, аналитик группы "Информационное сопротивление", написал новый обзор. Он указывает на то, что на Купянском направлении происходит вроде бы ротация оккупантов, враг начал бросать в бой новые подготовленные подразделения. Расскажите в целом о ситуации на фронте.

Константин Машовец действительно является одним из лучших военных экспертов, к его мнению стоит прислушиваться. Я также регулярно читаю сводки, которые он публикует в своем фейсбуке. К сожалению, у нас немного квалифицированных военных экспертов, которых стоит читать и прислушиваться.

Мы знаем, к примеру, таких персонажей как Арестович. Многие люди просто хайпували и приписывали себе те умения и знания, которыми не обладали. Следовательно, вводили в заблуждение граждан, давая безосновательные надежды или сея уныние и панику.

Ситуация на фронте остается сложной, она была такой весь 2023 год. Очевидно, что наступательные действия российских вооруженных сил будут продолжаться как минимум до завершения президентской кампании в России. Почему так? Путину нужно показывать результат. Показывать, что он президент воюющей страны. Он пиарится. Армия, война в Украине и то, что они называют "специальная военная операция" – главная тема для Путина.

Он считает эту тему выигрышной, потому что он единственный из всех "кандидатов"... Хотя остальных назвать "кандидатами" можно только с сарказмом, потому что ни один из них роли не играет. Они просто подтанцовывают Путину. Понятно, что ему нарисуют нужный результат, а те "кандидаты" даже не могут рот раскрыть, что-то лишнее сказать о так называемой "СВО", потому что им могут "впаять" в лучшем случае штраф, а в худшем – тюремный срок.

Поэтому до завершения президентских выборов Россия и их вооруженные силы будут пытаться осуществлять наступательную операцию, это нужно для поддержания нынешнего градуса президентской кампании Путина.

Россияне сконцентрировали все свои основные усилия опять-таки на тех направлениях, которые были в конце 2023 года:

Купянское направление Харьковской области;

Лиманское направление Донецкой области;

Марьинка;

Бахмутское направление, Часов Яр;

Авдеевка.

Эти 5 направлений как были, так и остаются. Что касается проведения ротаций. Да, противник осуществляет ротации там, где может это делать. Однако он сталкивается с серьезными проблемами.



ВСУ создают проблемы врагу / Генштаб ВСУ

В частности, во время мобилизации они вынуждены прибегать в России к нетривиальным способам привлечения в вооруженные силы. Например, подбрасывание наркотиков или оружия. Затем им дают выбор: или идешь в колонию, или подписываешь контракт с вооруженными силами России. Этим занимаются российские так называемые правоохранительные органы.

У них большое количество дезертирства. Об этом писало "Радио Свобода", что только официально в России было возбуждено рекордное количество дел за дезертирство. И это только то, что известно официально. Только за последнее время было 5 тысяч подобных случаев. У них произошел скачок этой преступности, дезертирства.

Также ситуация в приграничных областях, в частности Белгородской. Население этих областей видит, что их бросили на произвол судьбы, что их никто не собирается защищать. Они привыкают к тому, что к ним прилетает. Как оказалось, в эту "игру" можно играть вдвоем.

Однако стоит сказать, что все разрушения их гражданской инфраструктуры исключительно на совести криворукой российской системы ПВО. Вот так они работают, они сами же убивают своих российских граждан.

Этим российская власть Путина занимается все 24 года с момента его прихода к власти. Они так неэффективно работают, так сбивают, что все это летит на головы россиян. Следовательно, все это очень существенно влияет на их мотивацию мобилизоваться и участвовать в войне.

Они возобновили деятельность отрядов СМЕРШ, об этом заявила британская разведка. Это спецслужба, созданная для борьбы с диверсантами, коллаборантами и шпионами в тылу. Она существовала в Советском союзе с 1943 по 1946 год. Сейчас Россия СМЕРШ возобновила, а потому будет наказывать и россиян, и украинских граждан на оккупированных территориях. Именно для этого ее создали.

Кстати, они восстановили не только СМЕРШ. Британская разведка писала, что повысили боеспособность росгвардии, увеличили количество сотрудников, ресурсов, дали возможность применять тяжелое вооружение. Это что, у Путина боятся, что повторится какой-то подобный марш Пригожина?

Это связано прежде всего с тем, что росгвардия выполняет роль таких айнзацкоманд. Это карательные отряды, которые будут зачищать оккупированные территории. Они прежде всего созданы для борьбы с украинским подпольем и украинскими патриотами. Это основная причина.

Российская глубинка остается terra incognita (неизвестной землей – 24 Канал). Никто не может поручиться, что не произойдет рецидива, второго бунта "Вагнера". Да, ЧВК "Вагнера" нет, ее уничтожили. Однако проблемы же никуда не делись.

Есть вакуум доверия внутри их страны. Есть очень серьезное напряжение, связанное с тем, что происходит в России весь период после 1991 года, с момента развала Советского Союза.

Росгвардия – основная ставка Путина на то, что эти карательные отряды смогут остановить любые бунты внутри России: мирные или немирные.