Путин пугает Запад, что удары Украины по России их оружием будут иметь "серьезные последствия"
Глава Кремля Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают вероятность нашего государства наносить удары из западного оружия по территории России.
По его словам, это может спровоцировать глобальный конфликт. Об этом российский диктатор заявил во вторник, 28 мая, о чем пишет издание Reuters.
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Что заявил лидер страны-агрессора
Отмечается, что в то время, как страны Запада пытаются решить, что делать с продвижением российских войск в Украине, Путин все чаще говорит о риске более масштабного конфликта.
Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, принимая во внимание наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать – хотят ли они глобального конфликта?,
– заявил диктатор журналистам в Ташкенте.
По словам главы Кремля, украинские удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Кроме этого, Путин также добавил, что вероятная отправка французских войск в Украину будет шагом к глобальному конфликту.
Говоря о членах НАТО в Европе, Путин заявил, что малые страны "должны осознавать, с чем они играют", ведь они имеют небольшую территорию и очень плотное население.
"Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", – сказал российский диктатор.
Что говорят в Нидерландах об ударах Украины по России: кратко
- Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркивает право нашей страны наносить удары Украины по России.
- Она отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.
- Оллонгрен заявила, что ее точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и она надеется, что "другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее".
- Согласно ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".