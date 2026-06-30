Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости мира Дроны, дефицит топлива и молчание Кремля: как Путин скрывает правду о войне, – NYT
30 июня, 13:56
4

Дроны, дефицит топлива и молчание Кремля: как Путин скрывает правду о войне, – NYT

Даниил Муринский

Диктатор Путин годами пытался изолировать российское общество от реальных последствий войны против Украины, замалчивая удары по территории своей страны. Однако по мере усиления атак разрыв между официальной риторикой Кремля и реальностью становится все более очевидным для оккупантов.

Об этом сообщили в NYT.

Смотрите также : Россиянам уже готовят к поражению: ветеран армии США указал на красноречивый признак

Как Путин пытается "скрыть войну"?

Путин после ударов 18 июня обвинил Запад в попытках дестабилизировать российское общество с помощью атак беспилотников и уничтожения инфраструктуры. При этом он не упомянул о дефиците топлива, который фиксировался как минимум в 56 регионах страны.

Впоследствии диктатор признал проблему нехватки топлива и заявил о необходимости "системных мер" для стабилизации поставок, в частности для нужд сельского хозяйства, подчеркнув, что над решением ситуации якобы "работают соответствующие ведомства".

Президент России не приступил к подготовке укрытий на случай новых атак, тогда как в Подмосковье власти заявили, что не будут раскрывать расположение бомбоубежищ и не будут включать сирены, объясняя это отсутствием военного положения.

Также в ряде регионов России перестали включать сирены во время воздушной тревоги. В правительстве отметили, что такие решения направлены "на предотвращение паники и будущих травм".

У оккупантов такое решение вызвало шок, а некоторые жители России впоследствии начали жаловаться, что SMS-предупреждения об опасности часто приходят с опозданием или не приходят вовсе.

Российские власти сейчас сосредоточены лишь на картинках в новостях. Они не хотят создавать огромную панику, которую потом могут показать местные новости,
– заявила преподавательница Высшей нормальной школы в Париже Александра Архипова.

По словам Архиповой, чиновники и государственные СМИ используют запутанные и вводящие в заблуждение формулировки для описания событий, связанных с войной.

Она также привела пример того, что в начале войны магазины, закрытые из-за санкций, часто обозначались как "закрытые по техническим причинам" в течение месяцев или даже лет.

Во время закрытия московских аэропортов из-за атак украинских БПЛА в официальных сообщениях избегают прямого объяснения причин и говорят о "задержках рейсов" или "приеме самолетов по договоренности".

Пассажирам при этом ничего не объясняют. Архипова называет это "нейтрализацией" – намеренно размытым языком, который позволяет догадываться о происходящем, но не дает четкого понимания того, что именно произошло.

В издании подчеркнули, что растущий разрыв между тем, что россияне видят в реальности, и тем, что им сообщают власти, является проблемой для Кремля. В то же время это вряд ли существенно поколеблет контроль властей.

В случае продолжения атак БПЛА Кремль, вероятно, попытается использовать их для усиления антизападных и антиукраинских настроений и в качестве повода для дальнейшей эскалации конфликта.

Что еще известно о пропаганде Москвы?

Российский диктатор Владимир Путин 28 июня выступил на предвыборном съезде партии "Единая Россия". Во время своей речи он сделал ряд заявлений о "непобедимости" своих оккупантов на фронте и угрозах со стороны Запада.

По прибытии на съезд Владимир Путин начал свое выступление с того, что назвал нынешнее время "судьбоносным" и "нестабильным" для России и мира. А его страну якобы невозможно победить на поле боя.

Российский диктатор утверждает, что Запад не может победить Россию на поле боя, поэтому, по его словам, он пытается дестабилизировать политическую ситуацию, "но и это не удается". Он также обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и открытом вербовке людей для совершения терактов и диверсий.

Связанные темы:

Новости России
Война России с Украиной Проблеми россиян из-за войны
Российская пропаганда
Владимир Путин