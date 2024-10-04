Путин начал активно раздавать земли в Крыму: что это значит

В оккупированном Россией Крыму начался новый этап передела земли, призванный изменить демографическую ситуацию на полуострове. Речь идет не только о количестве населения, но и о его "качестве".

Суть – предоставления земли участникам войны в Украине. Причем претендентом может быть житель любого российского региона.

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Параллельно продолжается процесс "конфискации" недвижимости, принадлежащей гражданам Украины. Примечательно, что еще летом 2024 года Сергей Аксенов отмечал, что "крымские земли должны выделяться крымчанам". В августе все резко изменилось, и этому есть несколько причин. Попробую остановиться на части из них.

Предыстория или политика замещения населения

Россия уже к концу 2014 года начала процесс замещения населения полуострова. Говорилось о запуске нескольких федеральных программ. Среди которых можно отметить:

строительство служебного жилья военнослужащим, которых переводят на полуостров;

программа "военной ипотеки", кредиты по льготным ставкам, которые позволяли военнослужащим построить собственное жилье. Позже ее распространили на вторичный рынок (в Крыму это произошло в 2017 году), а в 2019 году изменили критерии участия, существенно расширив перечень категорий граждан, которые могут претендовать на кредитную линию;

программа переселения военных пенсионеров, к которой Крым добавили уже в 2015 году;

программа переселения граждан из регионов крайнего севера. Это прежде всего касалось пенсионеров. С 2014 по 2017 годы, когда необходимо было "исправить" демографическую ситуацию на полуострове, эта госпрограмма работала очень активно. С 2019 по 2022 год практически остановилась (в Крыму);

выплата "подъемных" молодым специалистам, которые переезжают в Крым. Говорилось, в первую очередь, об учителях, медиках, управленцах.

Все это вместе позволило уже по результатам 2016 года продемонстрировать рост населения на полуострове по сравнению с началом 2014 года. То есть были не только компенсированы потери от миграции граждан Украины, которые не пожелали оставаться в оккупации, но и был рост.

На самом деле это была старая имперская политика замещения населения. С одной стороны, велась работа по "выдавливанию" нелояльных жителей, с другой – завозились те, для кого новое место жизни становилось "подарком судьбы". Или в наших реалиях "подарком Владимира Путина".

К 2018 году можно было говорить о замещении не менее 15 – 17% населения Крыма. Причем большинство приезжих воспринимали переселение как резкое улучшение качества своей жизни. Учитывая то, что значительная часть людей, которые переехали, это военные пенсионеры, Кремль создал предпосылки для чрезвычайно активного сопротивления возвращению полуострова Украине. Параллельно была общая атмосфера давления на проукраинские настроения местных жителей.

Впрочем, политика не новая – достаточно вспомнить "военные городки" и выделение квартир "отставникам", которые СССР активно строил на Западе Украины, Беларуси и в странах Балтии.

Но любая программа замещения имеет ограничения. Чрезвычайно быстрый приезд "новых жителей" может вызвать сопротивление тех, кто жил на этой территории до прихода империи (даже если они ее ждали). Поэтому такая политика имеет волнообразный характер. После первой волны – пауза. Затем, через несколько лет, вторая волна.

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В Крыму происходило то же самое. Пауза началась на рубеже 2020 года. Кремль и местные власти эффективно использовали тему пандемии. Фактически (за исключением управленцев) была взята пауза. Финансирование из федерального бюджета ограничилось некоторыми категориями работников ФСБ, МВД, следователей и управленцев.

Для Крымской "власти" такая ситуация воспринималась положительно. С одной стороны, даже если речь шла о конфискованной недвижимости, ее реализация осуществлялась "за живые деньги". С другой – для местных жителей начала разыгрываться политическая пьеса о "защите Крыма и крымчан от наплыва чужаков".

Война, земля и демография

С 2023 года в Крыму начали говорить о выделении земли "участникам СВО". Что, с одной стороны, повторяло политику других субъектов федерации, с другой, учитывая стоимость земли, – позволяло экономить на выплате "подъемных". Речь идет о деньгах, которые местные бюджеты выплачивают гражданам, подписавшим контракт с минобороны России. В Крыму собственных денег было мало, а выплаты по 2 миллиона российских рублей на Кубани заставляли местных потенциальных "контрактников" задавать неудобные вопросы Аксенову и его окружению.

Выход нашли в предоставлении земельных участков, в том числе и недалеко от моря. Так, например, в мае 2024 года местные СМИ рапортовали о выделении земли под участки для более 600 участников российско-украинской войны. Важная деталь: землю раздавали в поселке Штормовое на западном берегу Крыма. При этом отдельно отмечали, что претендовать на такую недвижимость могут только жители полуострова.

Но тут кое-что произошло – вмешались законы демографии. Если ты 10 лет назад активно финансировал переселение пенсионеров, то логично ожидать, что эта категория лиц рано или поздно начнет умирать. То есть статистика начала фиксировать колоссальный рост смертности на полуострове. К крымским пенсионерам, убитых на войне, добавились недавние переселенцы. Это наложилось на уменьшение числа браков и рождаемости.

В результате Крымстат гордо отрапортовал, что за 7 месяцев 2024 года численность населения в Крыму уменьшилась на 7,6 тысяч человек. При этом, родилось лишь 8 927 детей, а умерло 16 500 человек. По данным Росстата на январь 2022 года в Крыму было почти 500 тысяч человек старше трудоспособного возраста, что составляет 25,5% населения. Для сравнения, среднероссийский показатель – 23%, а по Крыму и Севастополю идет существенное искажение данных из-за военнослужащих, особенно срочников. То есть реальная структура еще хуже.

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Нужна новая коррекция структуры населения, то есть новая волна миграции. Здесь накладывается еще один фактор – необходимость увеличения масштабов рекрутинга для участия в войне. При этом во многих регионах уже достигли потолка по выплатам "подъемных". Так, например, в Ставропольском крае фиксировали отток механизаторов из сельского хозяйства. Уходили танкистами. Понимая, что могут быть убиты, но получают только "подъемными" больше, чем они зарабатывали за несколько лет.

Сравните – медианная заработная плата в Ставрополе в начале 2024 года составляла 23,6 тысячи рублей. "Подъемные" наемнику за контракт с минобороны – 1 600 тысяч рублей (+100 – 400 тысяч от властей своего поселения). То есть человек получал пятилетнюю зарплату за подписание контракта.

Выход – раздача "дорогой и желанной" крымской земли. Получить участок "на берегу моря" для жителя отдаленного российского региона является заманчивой перспективой.

Но ведь была политика "защиты крымчан" от Аксенова. Была, и закончилась. Уже в августе 2024 года заместитель председателя так называемого "совета министров" Крыма Анна Анюхина заявила журналистам, что на участки в Крыму могут претендовать лица, подписавшие контракт с минобороны, независимо от места их проживания. Соответствующие нормы "законов" на полуострове оперативно изменили. Чуть позже Аксенов подтвердил эту информацию. А уже в конце сентября о такой возможности заявили как о специфике политики "местной власти".

Похожая судьба может ждать другие оккупированные регионы Украины

Здесь стоит остановиться на интересном аспекте. Еще в начале 2024 года земля в Крыму выделялась тем, кто уже прошел "СВО". То есть повоевал определенное время. Сейчас крымские земли идут как часть "подъемных", заменяя собой денежные выплаты. Конечно, не для всех, а для ценных специалистов, дефицит которых испытывает российская армия. Но в масштабах Крыма речь может идти о 20 – 30 тысяч человек в год, что очень много.

Поэтому Кремль, с одной стороны, экономит деньги, с другой – продолжает политику замещения населения в Крыму, стимулируя переселение туда наиболее враждебных к Украине лиц.

Учитывая, что количество крымских земель является ограниченным, высока вероятность начала подобной политики на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Кроме получения групп лояльного населения в этих регионах, Кремль создает дополнительные рычаги удержания контроля (или дестабилизации ситуации) в случае необходимости оставить эти территории.