Путин решил повысить ставки, – Пионтковский о мигрантах на границе Беларуси
Источник:24 канал
Наплыв мигрантов на границе Беларуси уже назвали гибридной угрозой Евросоюза. В то же время, это может быть очередным стратегическим планом России.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, речь идет о двух разных фронтах гибридной войны, которые Владимир Путин объявил Западу.
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Москва планирует объединиться с Калининградом
Кризис на границе Беларуси происходит вблизи так называемого Сувальского коридора, небольшой полосы земли, что связывает Литву и Польшу, которую во всех своих стратегических планах Москва планирует перерезать, объединившись с Калининградом, сказал публицист.
Путин решил сейчас повысить ставки в этом противостоянии. До чего дойдет – зависит от того, насколько жесткой будет реакция Запада – США и Европы.
В то же время, Андрей Пионтковский отметил, что последние действия Вашингтона показывают совсем другой подход США в противостоянии российской агрессии, что означает окончательное поражение пророссийской партии внутри администрации Джо Байдена.
"Думаю, Европа тоже наконец-то начинает понимать, какого имеет противника, и также готова занять более жесткую позицию", - добавил российский публицист.
Пионтковский о вероятном плане России: смотрите видео
Нелегальные мигранты на границе Беларуси: коротко
- 8 ноября из Беларуси на границу с Польшей отправилась колонна нелегальных мигрантов.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что говорится о проявлении государственного терроризма. Появилось даже видео, где белорусские силовики отталкивают мигрантов, которые пытались вернуться.
- Представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что благодаря нелегальным мигрантам Владимир Путин решает вопросы поглощения Беларуси.
- В минобороны Беларуси рассчитывают на военную помощь России в случае вооруженного конфликта, который может возникнуть на границе.