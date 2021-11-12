Путин решил повысить ставки, – Пионтковский о мигрантах на границе Беларуси

Наплыв мигрантов на границе Беларуси уже назвали гибридной угрозой Евросоюза. В то же время, это может быть очередным стратегическим планом России.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, речь идет о двух разных фронтах гибридной войны, которые Владимир Путин объявил Западу.

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Москва планирует объединиться с Калининградом

Кризис на границе Беларуси происходит вблизи так называемого Сувальского коридора, небольшой полосы земли, что связывает Литву и Польшу, которую во всех своих стратегических планах Москва планирует перерезать, объединившись с Калининградом, сказал публицист.

Путин решил сейчас повысить ставки в этом противостоянии. До чего дойдет – зависит от того, насколько жесткой будет реакция Запада – США и Европы. Андрей Пионтковский Публицист

В то же время, Андрей Пионтковский отметил, что последние действия Вашингтона показывают совсем другой подход США в противостоянии российской агрессии, что означает окончательное поражение пророссийской партии внутри администрации Джо Байдена.

"Думаю, Европа тоже наконец-то начинает понимать, какого имеет противника, и также готова занять более жесткую позицию", - добавил российский публицист.

Пионтковский о вероятном плане России: смотрите видео

Нелегальные мигранты на границе Беларуси: коротко