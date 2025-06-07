"Это полный провал России": в Кремле происходят интересные процессы на фоне эффектных спецопераций СБУ
- Украина в третий раз атаковала Крымский мост, а спецоперации СБУ вызвали панику в Кремле, заставив Путина покинуть Москву.
- 117 украинских дронов уничтожили 41 российский стратегический самолет, что подчеркивает провал российских спецслужб и уязвимость их обороны.
- Россия преимущественно сосредоточила системы ПВО вокруг Кремля, оставив другие территории незащищенными, что может привести к новым атакам украинских военных.
Украина в третий раз атаковала Крымский мост. Кроме этого была и спецоперация "Паутина". Сотрудники СБУ ударили по российским военным аэродромам и взорвали опоры незаконно построенного сооружения в Крыму. Это вызвало шум в Кремле, а Владимир Путин на некоторое время залег на дно.
Журналист и аналитик Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что кремлевский диктатор после успешных спецопераций СБУ уехал из Москвы. Он это делает каждый раз, когда есть какая-то угроза, ведь очень боится.
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В Кремле паника
Александр Демченко отметил, что в Кремле паника, важно, что там все уже поняли – украинские спецслужбы могут приблизиться и туда, в частности к важнейшим стратегическим точкам в Москве.
Могут подъехать фуры с украинскими дронами. Василий Малюк может запустить их непосредственно по ним (руководителям Кремля – 24 Канал),
– сказал он.
117 дешевых украинских дронов уничтожили 41 чрезвычайно дорогой стратегический самолет России. Журналист подчеркнул, что это очень большой провал специальных служб страны-агрессора.
Все говорят, что в России паника, а Путин исчез. На самом деле сейчас в Кремле каждый вешает эту вину друг на друга, но в этом виноваты все. Вся Россия оказалась дырявой, ведь все и всех отправили на войну (в Украину – 24 Канал) или в Европу устраивать диверсии. А тех, кто мог это предотвратить просто не осталось,
– отметил Александр Демченко.
Кроме того, оккупанты значительную часть систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы установили вблизи Кремля и собственности Путина и его семьи. Территория же России почти не защищена, что, по мнению журналиста, может привести к новым операциям украинских спецслужб.
Интересно, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что подрыв одной из опор Керченского моста свидетельствует о его аварийном состоянии. По его словам, операция СБУ была сверхточной и реализована без использования ракет или дронов благодаря детальной технической документации. Целью удара стало не только осложнение военной логистики России, но и демонстрация ее технологической и политической уязвимости.