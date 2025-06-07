Журналіст та аналітик Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор після успішних спецоперацій СБУ поїхав із Москви. Він це робить кожного разу, коли є якась загроза, адже дуже боїться.

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У Кремлі паніка

Олександр Демченко зауважив, що у Кремлі паніка, важливо, що там всі вже зрозуміли – українські спецслужби можуть наблизитись і туди, зокрема до найважливіших стратегічних точок у Москві.

Можуть під'їхати фури з українськими дронами. Василь Малюк може запустити їх безпосередньо по них (очільниках Кремля – 24 Канал),

– сказав він.

117 дешевих українських дронів знищили 41 надзвичайно дорогий стратегічний літак Росії. Журналіст підкреслив, що це дуже великий провал спеціальних служб країни-агресорки.

Всі кажуть, що у Росії паніка, а Путін зник. Насправді зараз у Кремлі кожен вішає цю провину одне на одного, але у цьому винні всі. Вся Росія виявилась дірявою, адже все і всіх відправили на війну (в Україну – 24 Канал) або у Європу влаштовувати диверсії. А тих, хто міг цьому запобігти просто не залишилось,

– зауважив Олександр Демченко.

Крім того, окупанти значну частину систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби встановили поблизу Кремля та власності Путіна і його сім'ї. Територія ж Росії майже не захищена, що, на думку журналіста, може призвести до нових операцій українських спецслужб.

Цікаво, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло наголосив, що підрив однієї з опор Керченського мосту свідчить про його аварійний стан. За його словами, операція СБУ була надточною й реалізована без використання ракет чи дронів завдяки детальній технічній документації. Ціллю удару стало не лише ускладнення військової логістики Росії, а й демонстрація її технологічної та політичної вразливості.