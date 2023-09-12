Россия не прекратит боевые действия, а наступление ВСУ "не имеет успеха": Путин сделал маразматические заявления

Кремлевский диктатор Владимир Путин появился на публике и поделился своими сюрреалистическими мыслями по поводу войны против Украины. Диктатор продолжил мантру о "войне Запада" и намекнул, что Россия не остановит боевые действия.

Своим искаженным представлением о войне против Украины Путин поделился на так называемом шабаше, который называется Восточный экономический форум, пишет 24 Канал. Путин вдруг потребовал, чтобы Владимир Зеленский отменил указ о запрете переговоров с Россией.

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Путин заявил, что Россия не прекратит боевые действия

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Россия не готова к переговорам с Украиной. В ответ Путин цинично сказал, что "Киеву следует отменить указ Зеленского о запрете переговоров с Россией".

Путин продолжил пропагандистский нарратив, мол, результатов контрнаступления ВСУ якобы так и нет. Но, вероятно, диктатору не доложили, что Силы обороны Украины постепенно продвигаются на Юге, проходя оборону россиян. Также Силы обороны преуспевают на Востоке.

Кремлевский диктатор решил заняться морализаторством. В частности, он сказал, что "иногда создается впечатление, что это не их люди, когда они (украинцы – 24 Канал) их бросают в бой".

Кому-кому, а именно Путину, не стоит поучать и рассказывать украинскому командованию, как использовать личный состав. В частности, Россия неоднократно отличилась в войне тем, что бросала своих бойцов как "пушечное мясо". В то же время украинское военно-политическое руководство декларирует принцип, что боец – это самая высокая ценность.

В конце концов Путин намекнул, что Россия не прекратит боевые действия, если идет контрнаступление Украины.

Путин жалуется на помощь Украине

Модератор форума поинтересовался у Путина мнением относительно решения США передать Украине снаряды с обедненным ураном и вероятных поставок дальнобойных ракет.

Кремлевский диктатор вдруг начал сетовать на то, что США передадут Украине кассетные снаряды. Президент России говорит, что США, мол, "всегда делают все, что в их интересах".

Впрочем, Путин почему-то решил замолчать, что Россия использует кассетные снаряды против гражданского населения Украины и решил оценивать политику США.

Также диктатор вдруг сказал, что поставки F-16 Украине "ни на что не повлияют", хотя военные аналитики как раз утверждают, что преимущество в воздухе существенно поможет украинским военным.

В конце концов Путин почему-то нафантазировал, что британские спецслужбы якобы действуют по указанию США.