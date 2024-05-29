"Решается судьба России": Путин снова наговорил бреда о войне в Украине
Российский диктатор Владимир Путин не прекращает удивлять своим цинизмом. На этот раз не обошлось и без очередных заявлений относительно войны в Украине.
Очередное заявление кремлевский глава выдал сегодня, 29 мая, на заседании совета по стратегическому развитию. Там он рассказал чиновникам, как нужно работать, поскольку сейчас якобы слишком ответственный для России момент, передает 24 Канал.
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Путин сделал еще одно циничное заявление
Российский диктатор в очередной раз заговорил о войне и "героизме" своих оккупантов. По его словам, основные задачи "будущего" страны-агрессора в основном решаются на линии боевого соприкосновения.
Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, все, кто здесь сидит и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта,
– сказал кремлевский глава.
Владимир Путин отметил, что российским министрам нужно понимать в какой момент "истории России" они "работают". И в зависимости от этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы сегодняшнего дня.
Диктатор не прекращает удивлять бредом
- Кремлевский глава 28 мая заявил, что украинские удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянут страны Запада в войну. Кроме этого, Путин также добавил, что вероятная отправка французских войск в Украину будет шагом к глобальному конфликту.
- На этом "предупреждения" не закончились. Он пригрозил, что малые страны "должны осознавать, с чем они играют", ведь они имеют небольшую территорию и очень плотное население. "Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории".
- Канцлер Германии Олаф Шольц накануне вторжения провел четырехчасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора кремлевский диктатор озвучивал все классические нарративы российской пропаганды. Путин продемонстрировал свои имперские представления, что границы "можно менять с помощью силы", без учета права.
- Накануне поездки в Китай российский диктатор дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Путин цинично заявил, что Россия "открыта к диалогу" и якобы стремится к "справедливому урегулированию этого конфликта". В то же время Путин отметил, что, мол, проблемой является надежность гарантий.