Операция "Прикрытие": зачем Путин решил похвалить Байдена
Владимир Путин заявил, что для России якобы будет лучше, если на выборах в США победит Джо Байден. Однако такие высказывания могут быть хорошо продуманной стратегией.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Путин умеет обманывать людей. Поэтому слова о Байдене совсем не являются правдивыми.
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Почему Путин похвалил Байдена
"Не надо забывать, что по своему первому базовому образованию Путин является бандитом, а по второму – ФСБшник. Он мастер вербовки, обмана. Поэтому это было такой операцией прикрытием своего партнера Трампа", – заметил Яковенко.
На самом деле в России все радовались, когда Дональд Трамп снова появился на политической арене и объявил о своем намерении еще раз стать президентом. Впрочем, понимая, что чрезмерная радость может помешать Трампу, Путин принял решение провести операцию "Прикрытие". Именно поэтому он сказал, что России якобы нужен Байден.
Это правильный способ еще больше "потопить" Байдена, сказав о нем что-то хорошее. Если Путин хвалит Байдена, значит надо голосовать за Трампа – это такая примитивная логика,
– заметил Яковенко.
В России умер Алексей Навальный: что известно
- О смерти российского "оппозиционера" сообщили 16 февраля. Пропагандистские СМИ написали, что ему якобы стало плохо после прогулки. Медики пытались его реанимировать, но Навальный умер. По предварительной информации, у него оторвался тромб.
- Сначала адвокат и родные "оппозиционера" не поверили в такие сообщения. Они отметили, что виделись с Навальным накануне. Он чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Его адвокат срочно отправился в поселок Харп, где удерживали подзащитного. Мать Навального заявила, что не хочет слышать никаких слов соболезнования, ведь видела сына 12 февраля и с ним все было в порядке.
- За день до смерти Навальный участвовал в заседании суда в онлайн-формате. Он выглядел хорошо и даже шутил с судьей. Навальный иронично просил судью перечислить ему деньги, ведь они заканчиваются "из-за неправовых решений". Это видео стало последним с участием "оппозиционера".