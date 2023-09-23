Будет терпеть унижение: с какой целью Путин отправится в Китай

В октябре Владимир Путин собирается в Китай, чтобы увидеться с Си Цзиньпином. Российский диктатор готов терпеть унижение, лишь бы получить военную помощь.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что Путин будет вынужден поехать сам, а не отправить какого-нибудь двойника.

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"Путину теперь не до Шелкового пути, не до каких-то карт с зарисованными территориями в пользу Китая – ему выжить надо", – отметил Гудков.

Так, главная задача российского диктатора – заручиться любой поддержкой Пекина, чтобы не проиграть войну против Украины.

Поможет ли Си Цзиньпин

Владимир Путин будет ехать не по индивидуальному приглашению. Если он решится на визит, то примет участие в форуме "Один пояс, один путь". Это инициатива Китая по развитию транспортной инфраструктуры, охватывающей Африку, Азию, Европу и Ближний Восток.

"Поэтому Путин будет терпеть унижение. Я боюсь, что может (Китай предоставить какое-то вооружение – 24 Канал), если будет визит", – предположил Гудков.

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К слову, Пекину необязательно передавать оружие лично – он может использовать Северную Корею и африканские режимы. Более того, недавно в Россию приезжал лидер КНДР – Путин мог с ним о чем-то договориться.

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