Путин сделал несколько новых заявлений об "Орешнике" и пугает серийным производством

Российский диктатор Владимир Путин собрал важное заседание в Кремле с участием руководства оборонного ведомства, ВПК и разработчиков ракетных вооружений страны-агрессора.

Встреча началась вечером, 22 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также "Путина это очень разозлило": политик из США назвал причину маразматического выступления диктатора

Что заявил Путин на совещании

Согласно обнародованной информации, Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. Диктатор в первую очередь поздравил руководство вражеского оборонного ведомства с тем, что испытания комплекса "Орешник" прошли успешно.

Достигнутые результаты и быстрота разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение… Запас систем "Орешник" есть. Россия будет продолжать испытание комплекса,

– заявил он.

Отдельную благодарность за оружие, которое диктатор планирует применять против мирных городов Украины, он выразил разработчикам. По его словам, "Орешник" не модернизация старых советских систем, это результат работы специалистов из "новой России". По мнению Путина, система является гарантом безопасности страны-агрессора.

"Система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сравнима с оружием стратегического назначения. Противодействия системе "Орешник" сегодня не существуют, ее испытания будут продолжены", – пугает он.

В свою очередь заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий признает, что Украине грозит появление в России серийного производства нового ракетного комплекса: "Мы отслеживали все предыдущие испытания. Минимум три испытания проводились на полигонах".

В то же время командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев уже пригрозил Западу: "Комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе", – убеждает российский военачальник.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на октябрь Россия должна была изготовить два опытных образца ракеты "Орешник". По его словам, это экспериментальная система, баллистическая ракета средней дальности и носитель ядерного оружия. Она включала 6 блоков с боеприпасами.

Заметим, по его словам, российская ракета, нанесшая удар по Днепру, имеет разные названия в Украине и России. "Орешник" является лишь шифром для научно-исследовательской работы, входящей в состав экспериментального ракетного комплекса "Кедр".