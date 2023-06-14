Российский телевизор теряет свое влияние? Путин взялся за телеграм

Путин собрал редакторов телеграм-каналов, в частности, так называемых "военкоров", чтобы провести встречу. Возникает вопрос: зачем? Можно поставить еще один: почему сейчас?

Телеграм – идеальная площадка для врага

Разберемся вместе. Для начала четыре ключевых факта о присутствии России в телеграме:

1. Телеграм – последний неподконтрольный Кремлю ресурс, на котором сидят "россияне". Точнее, область, в которой нет монополиста и влияния на владельцев. В телеграме представлены практически все российские медиа. Однако свой конкретный сегмент, доля которого измеряется двузначным числом, имеет только медиа-группа "Патриот" Евгения Пригожина. Суммарно это около 20 – 25 "военкоров" и еще до 40 разноплановых каналов. Все остальное – по мелочи и аудитория не уникальна, а пересекается с конкурентами.

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2. Смещение аудитории в телеграме происходит не только в России. Это коснулось, например, Украины. Сам телеграм с фактически анонимными каналами является идеальной площадкой для создания каналов донесения "вражеской" аудитории. Тем более, что упомянутая группа "Патриот" сначала имела якобы "национальные" медиа в Украине, Беларуси и Казахстане.

Сомнительно, чтобы в 2022 – 2023 годах Пригожин вдруг дал бы указание свернуть работу на соседние государства из России.

3. Реакция "военкоров" и информационная волна в телеграме во время бегства россиян из-под Харькова не на шутку испугала Кремль. Напомню, что тогда были проведены даже показательные кадровые назначения.

4. С другой стороны, работа с владельцами ключевых телеграм-каналов позволила очень мягко пройти процесс освещения бегства россиян из Херсона. Можно утверждать, что общество восприняло это (в противоположность Харькову) как "норму", "военную хитрость" или "целесообразность". И это те, кто заметил, заостряли внимание на процессе. Для большинства же бегство россиян из Херсона прошло абсолютно незаметно.

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А теперь о целесообразности такой встречи. Снова по пунктам.

1. Тактические задачи. Идет первая фаза наступления Украины. Которая (что логично с учетом продавливания подготовленных линий обороны) сопровождается большими, чем в обороне, потерями и имеет низкий (по сравнению с финальными этапами операции в Харьковской и Херсонской областях) темпами.

Кремль в своих посланиях через традиционные СМИ формирует "образ победы" для летней кампании в виде одного слова "воздержались". Недаром тот же Путин сравнивал процессы 2023 года в Украине с "Курской дугой". Поэтому есть необходимость единодушия всех информационных ресурсов. Проще говоря, яркие рассказы об успехах России в обороне.

2. Тактические задания на украинскую аудиторию. Эти задачи тесно связаны с тем, чтобы создать картину провальных штурмов с огромными потерями украинского потребителя. Тем более, что украинская сторона с форматом "абсолютной тишины" и скупой сводки утром сама создает предпосылки того, что граждане лезут на российские ресурсы и слепо верят тому, где просто написано "доброго вечера, ми з України" (хотя админы могут сидеть где угодно).

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Типичный пример – даже положительное сообщение о взятии Благодатного не смогли оформить грамотно. Так что в результате СМИ сообщили о Благодатном под Бахмутом. Потери техники на минном поле объяснили на третьи сутки. В последнем случае никто не спрашивал: "А где искали информацию граждане в предыдущие 72 часа?".

Перспективы России в телеграме

Таким образом, есть хорошие стартовые условия для проведения российской информационно-психологической операции на украинском поле. При согласованной работе большинства телеграм-каналов (пресса и так послушная). И здесь встреча с Путиным очень кстати.

Теперь от тактики переходим к перспективе 4 – 5 месяцев. Здесь у Кремля также есть свои задачи.

1. Формирование единого пула "военкоров", которое становится подконтрольным одной из башен Кремля. По крайней мере, в продвижении ключевых тезисов. Здесь очень важно следить за фотографиями с запада, которые рано или поздно уплывут. Будущий куратор будет на этих фотографиях.

2. Управление российским общественным мнением в случае неудач на фронте. Проще говоря, Путину нужны гарантии повторения медийно успешного Херсонского кейса (повторю, для Кремля информационная работа по освещению бегства из Херсона была удачной).

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3. Гарантии дистанцирования "военкоров" от внутренней политики в России. Путину необходимо сохранение действующего медийного баланса, а "военкоры" в информационном поле быстро становятся "тяжеловесами". Поэтому к моменту старта нового партийного проекта поствойны для Путина идеальным является формат когда "военкорам" категорически запрещено вмешиваться во внутрироссийские политические разборки.

4. Пусть частный, но важный кейс. Путину необходимо будет определяться, что делать с медиа-группой "Патриот" и ее телеграм-активами. Оставлять за Пригожиным? В случае его интеграции в одну из башен Кремля вполне можно.

Однако если такое не предполагается, то наличие мощного медиа-ресурса у человека, не входящего в ключевые группы, кажется опасным. Кроме того, на тактическом уровне Путину необходимо, чтобы Пригожин хоть на время (этап наступления Украины) перестал публично унижать Шойгу и его окружение.

5. В перспективе перед Кремлем возникает вопрос полного контроля над телеграм-полем, аналогичного тому, что существует в сфере "старых" медиа и социальных сетей.

На фоне этого состоялась первая встреча с "военкорами". Ее можно воспринимать как сигнал старым пропагандистам. Бюджеты телеграма меньше, влияние уже сравнимо. Следовательно, рано или поздно может возникнуть вопрос об эффективности работы российского телевизора.