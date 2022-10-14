Пионтковский сообщил, какие политические ошибки совершил Путин

Российский президент Владимир Путин в войне против Украины совершает одну за другой политические ошибки. Самой большой стало уничтожение критической инфраструктуры нашей страны накануне.

Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, глава Кремля стал делать еще больше ошибок после саммита ШОС в Самарканде, где наткнулся на холодную встречу с лидерами других стран.

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Главные политические ошибки Путина

Пионтковский назвал ряд политических ошибок, к которым прибег российский президент в войне против Украины, в частности:

мобилизация, которая становится все большей проблемой для России;

так называемые референдумы и аннексия 4 украинских областей;

Позором для Москвы было вчерашнее голосование (об осуждении Генассамблеей ООН аннексии украинских территорий – 24 канал). Я не знаю, что для них хуже – даже Сербия голосовала за осуждение России,

– подчеркнул российский публицист.

Так, только 4 страны, кроме России, выступили против резолюции по осуждению аннексии страной-агрессором четырех областей нашего государства: Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. Даже Эритрея не поддержала попытки Путина присвоить территории Украины.

подрыв обоих "Северных потоков". Так, расследование аварии на газопроводах уже завершается и на Западе нет никаких сомнений, что это последствия террористических действий страны-агрессора;

уничтожение критической инфраструктуры нашего государства.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Уничтожение Россией нашей инфраструктуры: что известно