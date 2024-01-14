Путин проводит 2 часа в день в спортзале: зачем пропаганда придумала эту басню
Владимир Путин недавно рассказал, что будто каждый день выделяет более 2 часов на спорт. Такое его заявление хорошо вписывается в стратегию Кремля по поводу предстоящих выборов.
Российская пропаганда всячески пытается отвлечь внимание граждан от того, что Путин правит страной уже более 25 лет. Политолог Игорь Рейтерович подробнее рассказал 24 Каналу о попытках Кремля создать диктатору лучший имидж.
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Для чего Путин упомянул о спорте
Владимир Путин рассказал журналистам, что вроде бы каждый день находит по 2 – 2,5 часа, чтобы заниматься спортом – в зале и в бассейне.
Это очень банальная политическая разработка. В них принято показывать Путина активным кандидатом, имеющим множество человеческого ресурса, который готов много работать. Все, чтобы не возникало ассоциаций с людьми его возраста,
– отметил Игорь Рейтерович.
Таким образом, Путин создает иллюзию, что у него, мол, так много силы и жизненной энергии, что он даже ежедневно два часа тратит на спорт.
Следует отметить, что несколько месяцев назад в Кремле решили позиционировать Путина как "молодого и активного" кандидата. Более того, ему даже посоветовали во всех выступлениях в отношении людей пожилого возраста и всех пенсионеров России употреблять фразу "наши старики". То есть, чтобы никакой ассоциации не возникало с возрастом самого Путина.
У России и не только появлялась информация, что у Путина проблемы со здоровьем, что он как-то не так выглядит. Это вызывало сомнения в том, точно ли это Путин на тех или иных встречах. Наверное, таким образом пытаются эту историю закрыть и показать, что у них дееспособный и адекватный кандидат,
– объяснил политолог.
Это должно создать впечатление, что если у Путина даже есть два часа на спорт, мол, у него найдется время, чтобы "тащить" на себе всю Россию.
Другие забавные случаи с Путиным
- На днях Владимир Путин решил наведаться на Чукотку. Это первый визит диктатора в регион. Там российский президент ушел в теплицу и увлекался хорошими помидорами. На фоне аномальных морозов в России визит Путина выглядел довольно символично.
- Недавно журналисты из опросили Владимира Путина, как он расслабляется На что диктатор пошутил, хотя вероятнее всего сказал правду. Его ответ был "а я и не напрягаюсь". Интересно заявление Путина на фоне его очередного переизбрания на пост президента.
- Другой невероятный ответ Владимира Путина касался дефицита яиц в России На встрече с "представителями деловых кругов" Путин сказал, что проблема на самом деле не в российском производстве. Дефицит яиц и курятины вызван "большим спросом", мол, россияне стали богаче, а потому и потребление этих товаров значительно выросло.