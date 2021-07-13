Ограбили Россию, – Путин в статье цинично намекнул, что Украину создали большевики
Источник:сайт президента России
В своем одиозном опусе Владимир Путин заявил, что современная Украина якобы является детищем советской эпохи. По словам российского президента, большевики якобы фактически ограбили Россию, произвольно "нарезав" границы.
По словам Путина, в 20 – 30-х годах XX века большевики активно продвигали политику "коренизации", которая в Украине якобы проводилась как украинизация. По словам главы Кремля именно эта коренизация якобы сыграла большую роль в развитии украинской культуры, языка и идентичности.
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Путин заявил, что для большевиков русский народ был как неисчерпаемый материал для социальных экспериментов. Именно поэтому они якобы произвольно нарезали границы, делая так называемые щедрые "территориальные подарки".
Можно спорить о деталях, о подоплеке тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена,
– пожаловался Путин.
Кроме того, глава Кремля отметил, что "именно советская национальная политика закрепила на государственном уровне положение о 3 отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".
Статья Путина об Украине: главное
- Во время общения с россиянами в прямом эфире Путина спросили, почему Украина не вошла в перечень так называемых "недружественных государств" для России. Соответствующим списком страна-оккупант "отличилась" весной 2021 года.
- Тогда Путин заявил, что просто не считает Украину враждебной. По словам главы Кремля, украинцы и русские – это якобы один народ. В то же время только с начала 2021 года на Донбассе российские боевики убили 49 украинских воинов.
- Впоследствии Путин написал статью, в которой исказил историю Украины. При этом глава Кремля использовал давно опровергнутые пропагандистские утверждения и вымышленные факты. В частности, Путин заявил, что в Полтавской битве против Московии Ивана Мазепу поддержала "кучка казаков" вместо реальных 35 – 40 тысяч украинцев.
- Опус Путина не оценили даже в России. В частности, российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что статья главы Кремля – хуже, чем объявление войны.