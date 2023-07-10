Путин не понимает, насколько его позиции слабы: почему диктатор продолжает игнорировать реальность

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что "воюет на территории Украины с НАТО". И сама кремлевская пропаганда сыпала опасениями по поводу его расширения и таким образом оправдывала полномасштабную войну. Впрочем, это привело к обратному эффекту – Альянс расширяется, Путину посылают четкие сигналы, впрочем, он их совсем не хочет видеть.

Об этом 24 Каналу отметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он объяснил, почему российский диктатор закрывает глаза на очевидные вещи.

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Позиции России

Авторитет Владимира Путина уже стерт до нуля, а его угрозы никто не воспринимает серьезно. Так, 4 апреля Финляндия официально стала 31 членом НАТО. После ее присоединения к Альянсу общая протяженность границы НАТО с Россией выросла примерно на 1 300 километров. Российские пропагандисты в ответ пыталась пугать военными "сюрпризами", но как всегда это были только слова.

"Это говорит о том, что это были какие-то надуманные поводы для каких-то действий. На самом деле в России ФСБ удерживает власть. Пытается распространить ее дальше через коррупцию, на поле боя, дипломатическими и политическими путями и это давление продолжается. Поэтому противостоит военный союз НАТО. Все достаточно четко обозначено", – сказал общественный деятель.

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Обратный эффект пропаганды

Путин так хотел манипулировать населением через пропаганду, но сам подвергся ее влиянию. Какие бы сигналы ему ни посылал Запад и тот же Альянс о том, что позиции России – все, бункерный руководитель не будет им верить. Он привык слушать только то, что хочет услышать от своих соратников.

Сколько можно жить в королевстве, где все признали, что "король" голый? И по ТВ признали, что это самая новая мода, и мы все срочно будем раздеваться, потому что так ходит "король" – это лучшая одежда. Очевидно, в России можно делать все, что угодно с населением, что бы ни сказали по ТВ. Такая реальность и она все ближе к Северной Корее,

– добавил Юрий Рашкин.

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