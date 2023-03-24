Китаю такие игры не нужны: чего боится Си Цзиньпин в отношениях с Россией
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина закончилась провалом для российского диктатора. Он не получил того, что хотел. Китай почти в полном объеме удовлетворил свои интересы.
Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он рассказал о совместном заявлении России и Китая, состоящем из 20 пунктов и почти все они выгодны только для Поднебесной.
Смотрите также Си в Москве сказал все то, чего россияне надеялись от него не услышать – политолог
Неожиданный поворот
Михаил Шейтельман отметил, что в этих 20 пунктах есть довольно неожиданные вещи. Например, речь идет о военном блоке Австралии, Великобритании и США, который, вероятно, может строить атомные подлодки. Но Китай он беспокоит потому, что может "защитить Тайвань от китайского нашествия". Какой интерес России в этом – никакой.
"Точно так и по другим пунктам – Россия будет поставлять еду, газ и прочее. Все, что касается интересов России, отражено в нескольких поверхностных пунктах", – отметил эксперт.
Михаил Шейтельман об отношениях России и Китая: смотреть видео
Путин отклонил "мирный план"
Си Цзиньпин представил "мирный план", где говорится о целостности и неприкосновенности территорий, как правило №1. Конечно, Путин отверг его, видя свои геополитические реалии, пояснил политолог.
По мирному плану не сошлись. По интересам Китая сошлись, Россия согласилась удовлетворить – вместо этого получит деньги,
– сказал он.
А деньги России сейчас очень нужны. Шейтельман отметил, что дефицит в российском бюджете за 10 дней марта достиг годового показателя. В частности, пополнить его страна-агрессор планирует из-за продажи газа не без помощи Китая. Но есть одно "но".
"Здесь есть историческая составляющая – сыграл свою роль ордер на арест Путина. Если Европа решилась это сделать, если Путин будет строить газопровод в Китай, то Европа решится когда-нибудь наложить арест на газ? Почему бы нет. А Китаю такие игры ни к чему", – предположил интересный поворот Михаил Шейтельман.
Какая Россия выгодна Китаю: мнения
- Китаю выгодна не только слабая и развалившаяся Россия, он рассматривает страну-агрессора, как "буфер" в противостоянии США
- Россия видит в Китае своего партнера, впрочем, тот уже фрагментарно закладывает архитектуру послевоенной России, где не будет ни Путина, ни всей сегодняшней элиты.
- Китай не будет помогать России воевать против Украины. Ему важна стабильная ситуация в регионе.