Впервые после ордера на арест Путин поехал за границу: кто принял диктатора
Источник:Reuters
Владимир Путин посетил Кыргызстан и встретился с президентом страны. После этого визита глава Кремля направится в Китай.
Журналисты отметили, что это первый визит президента России за границу после выдачи ордера на арест. Его Международный уголовный суд Гааги издал в марте 2023 года.
Смотрите также "Путин, трибунал ждет тебя": как в Гааге поздравили с днем рождения президента России
Что известно о первом заграничном визите Путина
Владимир Путин в Кыргызстан приехал 12 октября. Глава Кремля:
- провел переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым;
- подчеркнул, что Россия якобы является ключевым торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана;
- заявил, что обе страны будут в дальнейшем развивать сотрудничество.
Как пишут российские пропагандисты, Путин во время визита посетил церемонию, посвященную 20-летию российской военной авиабазы Кант, близ Бишкека. Эта база является стратегически важным форпостом, позволяющим Москве контролировать регион.
Владимир Путин заявил о быстром росте российско-киргизской торговли. Это на Западе объясняют тем, что киргизские посредники способствуют срыву санкций российским предприятиям.
Пропагандисты рассказали, что 13 октября в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Там будет узкий и расширенный состав. Страны якобы должны подписать совместные документы по результатам переговоров.
Более того, у Путина якобы должен:
- встретиться отдельно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном;
- отправиться в Китай на третий форум "Пояс и путь" в Пекине.
Следует добавить, что ни Кыргызстан, ни Китай не ратифицировали Римский устав – международный договор, учредивший Международный уголовный суд Гааги. В случае ратификации страны должны задержать Путина.
Ратифицировавшие устав страны отмечены зеленым / Инфографика из Википедии
Визит Путина в Китай
- СМИ писали, что Владимир Путин еще летом 2023 года собирался в Китай. Глава государства-террористки якобы наконец-то согласился на первую заграничную поездку после выдачи ордера на арест в Гааге.
- Издание Bloomberg отмечало, что Кремль готовил визит Путина в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". Кстати, глава страны-оккупанта даже до саммита БРИКС в Южной Африке присоединялся онлайн.
- Политолог Олег Саакян объяснял, что ряд стран готовы выдать Путина Гааге. По его словам, Китай остается единственной страной для визита.