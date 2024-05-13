Повышение градуса: Галлямов сказал, зачем Путин бряцает ядерным оружием

Владимир Путин еще с начала вторжения России в Украину использует ядерные угрозы миру. Сейчас он поручил министерству обороны провести учения с использованием нестратегического ядерного оружия. Пока неизвестно, какова цель такого решения диктатора.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 каналу, что угрозы России о применении ядерного оружия в войне, где используют только обычные боеприпасы указывает на неспособность Путина справиться с Украиной. Кремль переоценил свои силы, начиная эту войну.

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Приказы Путина непонятны

Аббас Галлямов подчеркнул, что непонятно зачем Путин отдал приказ об учениях с использованием ядерного оружия. Очевидного кризиса на фронте для режима диктатора нет – российская армия начала наступательные действия на Харьковскую область.

Возможно, это связано с внутренней динамикой. Узкий круг Путина, в частности Николай Патрушев, Борис Громов и Игорь Сечин могли убедить его это сделать для того, чтобы повысить ставки для внутриполитического успеха. Они постоянно пытаются поднять градус, ведь чем он выше, тем больше власти в их руках,

– сказал он.

Политтехнолог считает, что за годы российской агрессии в разных частях мира, узкий круг Путина во многом помогал принимать ему решения. Они шаг за шагом расширяют свои зоны влияния, чтобы во внутреннем противостоянии между правящими элитами России занимать первенство.

Ситуация так сложилась, что одна ветвь российского правления показала другой свое могущество, предложив Путину начать ядерные учения, тем самым подняв внутренний градус в стране,

– отметил Аббас Галлямов.

Ядерные угрозы России