Ядерные угрозы Путина – показатель проигрыша России: экс-агент КГБ указал на два момента

Россия в очередной раз бряцает ядерным оружием. Коллективный Запад не будет терпеть такие угрозы и настроен жестко реагировать на любые провокации.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, РФ сейчас пытается изо всех сил скрыть свое поражение в войне с Украиной.

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Россия никак не успокоится

Сергей Жирнов сообщил, что российский диктатор Владимир Путин всегда упоминает о ядерном оружии, когда становится видимым его проигрыш на фронтах классической войны.

История с ядерным оружием в Беларуси именно сейчас и при этой подаче – это удивительная история, это глупость,

– убежден он.

По его мнению, это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

"Когда распадался Советский Союз, был заключен Будапештский меморандум, согласно которому Беларусь, Украина и Казахстан передавали РФ ядерное оружие Советского Союза в обмен на то, что РФ гарантировала безопасность этих трех стран, в том числе и Украины", – напомнил он.

Жирнов добавил, что Россия уже нарушила свое обязательство 24 февраля 2022 года, напав на Украину.

По его словам, второй аспект этого вопроса – недавний визит президента Китая Си Цзиньпина в Москву.

Китай и Индия вообще с сентября прошлого года отметили, что разговоры о ядерном оружии – это очень плохая вещь, которая очень им не нравится, и что ответственный политик вообще не должен так часто и безответственно разговаривать на эту тему,

– подчеркнул он.

Сергей Жирнов сосредоточил внимание, что свое мнение по поводу угрозы применения ядерного оружия уже высказал глава США Джо Байден.

Сергей Жирнов рассказал, с какой призмы нужно рассматривать очередные заявления России по ядерному вооружению: смотрите видео

Путин в отчаянии

Экс-сотрудник КГБ объяснил, что Байден буквально намекнул на то, что Путин – это пес, который лает, но не кусает.

"Намек, что это, скорее всего, очередная торговля с Западом и такой пропагандистский шаг для того, чтобы полаять", – пошутил он.

По его словам, этот лай сейчас очень неуместен. Тем более что только недавно Путин уговаривал Си Цзиньпина помочь России.

Судя по всему Си Цзиньпин ему отказал в военной помощи, поэтому еще не остыл след Си Цзиньпина, как Медведев тоже заговорил о ядерном ударе, но в ответ на эту историю с ордером Международного уголовного суда в Гааге,

– убежден он.

Жирнов отметил, что достаточно интересной была реакция российских элит на заявления о крахе режима Путина.

Значение Медведева в ядерном шантаже России

Сергей Жирнов рассказал, что Медведев выразил угрозу ударить по Гаагскому суду сразу после ареста Путина.

"Таким образом он сказал, что хочет убить Путина ядерным ударом, чтобы не дай Бог он там в суде не рассказал то, как они с Медведевым спали в Ленинграде, когда Путин его завербовал в роли сексота КГБ", – объяснил он.

По его мнению, все же Медведев, являющийся первым заместителем главы Совета Безопасности РФ, первым заместителем ВПК, обеспечивающей вооружением российскую армию, является серьезным игроком.

"Его не рассматривают как титушку, шута, его рассматривают как человека, который озвучивает ядерные угрозы РФ. И на них, конечно, серьезно реагирует Запад", – сообщил он.

Жирнов отметил, что заявления Медведева и конкретного проекта Путина возникли сразу после подписания с Китаем декларации о невозможности использования ядерного оружия.

Медведев – это просто слова, а то, что Путин озвучил по отношению к Беларуси – это уже конкретный проект, в котором говорится, что хранилище для ядерного оружия строят на территории Беларуси и до 1 июля оно будет закончено,

– заметил он.

По его словам, ранее с самопровозглашенным президентом Беларуси были обсуждены вопросы обучения белорусских летчиков.

Впрочем, на такие заявления будет жесткая реакция и на уровне ООН, и НАТО, и США, и коллективного Запада, и Китая.

Ядерные угрозы Путина