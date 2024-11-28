Вице-маршал Великобритании рассказал, как Европа реагирует на угрозы Путина

Владимир Путин угрожает странам НАТО из-за разрешения Украине на удары дальнобойным оружием вглубь России. Кремлевский диктатор пытается вызвать страх у Европы.

Однако Путину стоит быть осторожным, ведь он может сделать ситуацию гораздо хуже для самой России, чем для Альянса. Это 24 Каналу отметил бывший заместитель командующего Королевских ВВС Великобритании Грег Багвелл.

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Ответ будет немедленным

Грег Багвелл отметил, что такие заявления – это часть риторики Путина. Поэтому нет никакой пропорции между применением тактического оружия вроде ATACMS или Storm Shadow и оружием, которым Россия атаковала Днепр. Так называемый глава Кремля также это понимает.

Обратите внимание! Владимир Путин снова угрожает Украине ударами ракетой "Орешник". По его словам, целью могут стать "центры принятия решений в Киеве". Также он высказался о "ядерном оружии в Украине" и заявил, что не допустит его появления в государстве. На самом деле Украина никогда не говорила о создании ядерного оружия.

Однако это месседж Путина к НАТО. Он надеется, что в Европе испугаются его угроз. Ведь на Западе сейчас много говорят об угрозе начала третьей мировой войны.

Он знает, что даже незначительное нападение на Альянс получит немедленный ответ в соответствии со статьей 5 Устава НАТО. Поэтому Путин должен быть очень осторожным относительно того, чего он пытается достичь, потому что он собирается ухудшить ситуацию. Но сделает ее гораздо хуже для России, чем для НАТО,

– подчеркнул вице-маршал Великобритании.

Отменят ли разрешение на удары по России

Экс-заместитель командующего Королевских ВВС Великобритании считает, что Запад не отменит разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России из-за угроз Кремля. Ключевым моментом является то, чтобы Альянс был абсолютно решительным и относительно Украины, и относительно статьи 5 Устава НАТО. Видимо, Путин осознает, что тип прямого военного нападения спровоцирует ответ, которого он точно не хочет.

Думаю, нам нужно внимательно следить за другими видами активности. В частности, за атаками на объекты DHL. Мы видели этот самолет логистической компании DHL в Литве. Будет чрезвычайно интересно посмотреть, что там произошло. Мы также видели, как атаковали кабели в Балтийском море,

– сказал он.

Есть и другие вещи, которые Путин может сделать, чтобы попытаться создать раскол между определенными нациями. Поэтому странам НАТО нужно быть устойчивыми и стоят рядом с Украиной, подчеркнул Грег Багвелл.

Напомним, в Вильнюсе утром 25 ноября разбился грузовой самолет компании DHL и упал прямо на двухэтажный жилой дом. Там вспыхнул сильный пожар. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что пока нет никаких признаков, фактов, что это был саботаж или террористический акт.