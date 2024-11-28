Однак Путіну варто бути обережним, адже він може зробити ситуацію набагато гіршою для самої Росії, ніж для Альянсу. Це 24 Каналу зауважив колишній заступник командувача Королівських ВПС Великобританії Грег Багвелл.

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Відповідь буде негайною

Грег Багвелл зазначив, що такі заяви – це частина риторики Путіна. Тому Немає жодної пропорції між застосуванням тактичної зброї на кшталт ATACMS або Storm Shadow та зброєю, якою Росія атакувала Дніпро. Так званий очільник Кремля також це розуміє.

Зверніть увагу! Владімір Путін знову погрожує Україні ударами ракетою "Орешник". За його словами, ціллю можуть стати "центри прийняття рішень в Києві". Також він висловився про "ядерну зброю в Україні" та заявив, що не допустить її появи в державі. Насправді Україна ніколи не говорила про створення ядерної зброї.

Однак це меседж Путіна до НАТО. Він сподівається, що у Європі злякаються його погроз. Адже на Заході зараз багато говорять про загрозу початку третьої світової війни.

Він знає, що навіть незначний напад на Альянс отримає негайну відповідь відповідно до статті 5 Статуту НАТО. Тому Путін повинен бути дуже обережним щодо того, чого він намагається досягнути, бо він збирається погіршити ситуацію. Але зробить її набагато гіршою для Росії, ніж для НАТО,

– підкреслив віцемаршал Великої Британії.

Чи скасують дозвіл на удари по Росії

Ексзаступник командувача Королівських ВПС Великобританії вважає, що Захід не скасує дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії через погрози Кремля. Ключовим моментом є те, щоб Альянс був абсолютно рішучим і щодо України, і щодо статті 5 Статуту НАТО. Мабуть, Путін усвідомлює, що тип прямого військового нападу спровокує відповідь, якої він точно не хоче.

Думаю, нам потрібно уважно стежити за іншими видами активності. Зокрема, за атаками на об’єкти DHL. Ми бачили цей літак логістичної компанії DHL у Литві. Буде надзвичайно цікаво подивитися, що там сталося. Ми також бачили, як атакували кабелі у Балтійському морі,

– сказав він.

Є й інші речі, які Путін може зробити, щоб спробувати створити розкол між певними націями. Тому країнам НАТО потрібно бути стійкими та стоять поруч з Україною, наголосив Грег Багвелл.

Нагадаємо, у Вільнюсі зранку 25 листопада розбився вантажний літак компанії DHL та впав просто на двоповерховий житловий будинок. Там спалахнула сильна пожежа. Міністр оборони Литви Лаурінас Касчюнас заявив, що наразі немає жодних ознак, фактів, що це був саботаж або терористичний акт.