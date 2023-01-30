Путин угрожал Джонсону ракетным ударом во время разговора перед вторжением в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, тот угрожал ракетным ударом.

Джонсон рассказал, что комментарий Путина был сделан после того, как Джонсон предупредил, что война станет "полной катастрофой" во время "слишком длинного" разговора в феврале 2022 года.

Достойно внимания Зеленского спросили, может ли Джонсон стать послом в Украине: что думает президент

Угрозы Путина

Как сказал Джонсон, Путин обещал ему, что это займет "всего минуту".

Подробности телефонного разговора раскрыты в фильме BBC, где рассматривается взаимодействие Путина с мировыми лидерами.

Тогда Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России.

Он также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем.

В какой-то момент он угрожал мне и сказал: Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту. Весело,

– сказал Джонсон.

Также Джонсон добавил, что Путин был очень фамильярен во время "наиболее экстраординарного звонка".

Последняя поездка Джонсона в Украину