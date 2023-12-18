Война истощает Россию: к каким провокациям в других странах готов прибегнуть Путин
Владимир Путин пригрозил Финляндии, сказав, что после ее вступления в НАТО в отношениях с Россией могут возникнуть проблемы. По словам кремлевского диктатора, хотя проблем раньше не было, но серьезные последствия возможны.
Такой заявления свидетельствуют только о новом уровне безумия Путина. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что неизвестно, какими именно неприятностями шантажирует глава Кремля.
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Что означают угрозы Путина
Пока вообще непонятно, какие проблемы могут возникнуть в Финляндии. Они возможны только в том случае, если Путин решится на глобальный конфликт с НАТО, но тогда трудно представить последствия для самой России.
Следовательно, эти заявления означают шантаж, намеки на ядерное оружие, глобальную войну. Однако сегодня сложно предположить, что действительно думают в Кремле, ведь политическое безумие продолжает проявляться. От России можно ждать всего, что угодно.
Когда-то ко мне пришел российский профессор Валерий Соловей и сказал, что в Кремле серьезно обсуждается нападение на страны НАТО. Я удивился и не поверил, но потом узнал, что такие разговоры были,
– рассказал Геннадий Гудков.
Поэтому высказывания главы Кремля о Финляндии могут быть шантажом, но действительно даже трудно представить, на что он способен, учитывая, что "погруз" в войне в Украине.
Путин не ожидал столь длительных и изнурительных боевых действий. Что бы там ни говорили о росте ВВП или снижении безработицы, но затяжная война истощает Россию. Поэтому, на мой взгляд, Путин не готов к никаким другим операциям,
– подчеркнул Гудков.
Он добавил, что также возможен другой вариант. К примеру, если Путину дадут возможность выйти из войны в Украине и не проиграть, то к агрессии со стороны России нужно готовиться другим странам, в том числе Армении, Грузии, Казахстану и Молдове.
"Очевидно, что последующие войны будут направлены на дестабилизацию в других странах. Ожидать можно чего угодно", – подытожил российский оппозиционный политик.
Владимир Путин идет на "выборы": что известно
- Так называемый российский президент 8 декабря объявил, что примет участие в выборах. За более 20 лет правления свою кандидатуру он подает уже 5 раз. Комментируя это решение, он сказал, что якобы обдумывал разные варианты, но понял, что сегодня "по-другому нельзя".
- Путин примет участие в выборах, как самовыдвиженец. Согласно нормам, его должна была поддержать группа избирателей, численностью не менее 500 человек. В команду Путина вошли более 700 людей. Среди них: летчик, которого в США признали виновным в сговоре по поводу контрабанды наркотиков, один из самых богатых россиян, связанный с компанией, которая застраивает оккупированный Мариуполь, а также многие военкоры и участники так называемой "сво".
- "Выборы" президента в России намечены на март 2024 года. Их также планируют организовать на оккупированных территориях Украины. Российский ЦИК якобы дал согласие, чтобы провести "голосование" даже в условиях военного положения. В то же время, в украинском МИД назвали псевдовыборы незаконными и напомнили, что их проведение грубо нарушает Конституцию и принципы международного права.