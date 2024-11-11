"Путин всегда этого ждал": Бербок сделала громкое заявление о США и Украине

В Европе взволнованы, что Дональд Трамп может отвернуться от Украины. Анналена Бербок призвала Европу к увеличению помощи Киеву.

Глава МИД Украины, которая последовательно выступает за усиление военной помощи Киеву, на конференции в Берлине 11 ноября призвала Шольца к решительным действиям, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Смотрите также Маск назвал Шольца дураком: что ответил канцлер Германии миллиардеру

"Война в решающей фазе"

Бербок заявила, что российский диктатор долго ожидал переходный период в США, время, когда будет происходить передача власти от одной администрации к другой. Путин хочет воспользоваться этим сроком, чтобы усилить боевые действия в Украине. Таким образом Кремль до инаугурации Трампа, который обещал завершить войну, пытается укрепить свою переговорную позицию.

На фоне активизации российского наступления чиновница попросила Берлин и Европу увеличить помощь Киеву. Она подчеркнула, что "нет времени ждать до весны", союзники должны действовать уже сейчас.

Бербок отметила, что война России против Украины вступила в решающую фазу. Поэтому Германия должна увеличить расходы на оборону Украины, в частности для усиления ее ПВО.

Также министр считает, что установленная военным альянсом НАТО цель в два процента ВВП на оборону "больше не является достаточной в текущей ситуации".

К слову, в The Economist ранее отмечали, что Путин попытается воспользоваться временем, который остался до захода Трампа в Белый дом. Кремль будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности ударами по энергетике, а также покушениями на представителей власти.