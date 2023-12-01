"Разбрасывается человеческим мясом": Белый дом о решении Путина нарастить российскую армию

1 декабря Владимир Путин подписал указ. Согласно ему, российская армия выросла на 170 тысяч бойцов. И на это уже отреагировали в Белом доме.

На брифинге координатор Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Кремля. Он отметил, что Владимир Путин продолжает "разбрасываться человеческим мясом".

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Путин понимает, что ВСУ преобладает качественно

Здесь нет сомнений, что он (Путин – 24 Канал) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше,

– подчеркнул Кирби.

По его словам, ВСУ превосходят российских бойцов как по качеству войск, так и по качеству руководства, командования и управления, а также вооружения, предоставленного США и другими странами-союзниками Украине.

По сути, Путин с таким качеством сравниться не способен. Следовательно, его единственный ответ основывается на попытках достичь своих целей не качеством, а количеством. То, что мы уже видели под Бахмутом, и то, что сейчас происходит под Авдеевкой.

Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска,

– подчеркнул представитель Белого дома.

Войска России выросло на 170 тысяч бойцов