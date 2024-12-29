У Путина сильно "пригорает": какая проблема критически обострится в России в 2025 году

За почти три года войны Россия понесла тяжелые потери личного состава и техники на фронте. Также санкции оказывают огромное давление на ее экономику, что чувствует каждый россиянин. Кремль может надеяться на определенные договоренности с Дональдом Трампом. Однако перспективы на 2025 год у российских властей невеселые.

Такое мнение высказала 24 Каналу политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что Владимиру Путину не удастся никогда победить в войне, а Трампу не сможет заключить "гнилой мир". В то же время глава Кремля отметил, что Россия в 2025 году якобы продолжит достигать всех целей "специальной военной операции".

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Путин к этому точно не готов

"Сейчас очевидно, что у Путина сильно "пригорает", причем не столько в экономике, сколько в рекрутинге "пушечного мяса" для российской армии", – подчеркнул Эйдман.

В России сейчас побиты все рекорды по суммам выплат контрактникам. Так, в Самарской области платят 3,6 миллиона рублей за заключение контракта с добровольцами, которые согласны воевать в Украине.

Цены на "пушечное мясо" растут неудержимыми темпами. Этот процесс не может происходить бесконечно, потому что ни один бюджет не потянет такие средства. Также из-за этого разгоняется инфляция, –

отметил политолог.

Все сложнее, по его словам, губернаторам "покупать" контрактников. От них Кремль требует все большее их количество, а губернаторы не знают, как дальше привлекать россиян, которые не хотят идти воевать. Поэтому они в панике поднимают сумму выплат.

В то же время к всеобщей мобилизации Путин точно не готов, и поэтому в 2025 году должен найти какое-то решение этой проблемы. Но вероятнее всего он будет вынужден пойти на объявление тотальной мобилизации. И это его напрягает,

– подчеркнул социолог.

Однако Кремль, по мнению Эйдмана, не умеет формировать стратегические планы, российская власть может решать только тактические задачи. Путин пытается это сейчас делать, продвигаясь на Донетчине, и этим российская армия будет заниматься в 2025 году.

Потому что ничего нового Кремль не придумает, кроме как, с одной стороны, попыток продираться сквозь украинскую оборону, а с другой – шантажировать Запад новым оружием. Также россияне будут пытаться уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Однако все это мы уже видели за почти три года войны,

– резюмировал Игорь Эйдман.

К слову, политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что для скорейшего краха России на нее нужно осуществлять давление – тремя способами: с помощью военных, которые бьют врага на фронте; спецподразделений, которые убивают "верхушки" Кремля; санкций от международных партнеров.