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7 мая Путин в очередной раз короновался, через два дня принимал заверения в верности от немногочисленных сателлитов, а теперь сам 16 мая должен ехать на поклон к старшему брату в Китай. Показательно, что это первый его зарубежный визит после инаугурации.

Тем временем Путин снова заявил о готовности к "мирным переговорам" с Украиной, с учетом "гарантий безопасности". В интервью китайскому информагентству Синьхуа, которое, к тому же, опубликовали на сайте Кремля. Он традиционно повторил кремлевские нарративы, о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров для "справедливого урегулирования конфликта".

24 Канал рассказывает о ролевых играх между Россией и Китаем, а также о нелепых попытках Москвы называть черное белым.

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Европейский шпагат для Си

Пока Путин сидел на параде с непосредственными исполнителями его геноцидных планов по Буче и другим украинским городам, а также искал общий язык с президентом Гвинеи-Бисау, китайский лидер Си Цзиньпин гостил в Будапеште. В Венгрию он прибыл из Белграда, а оттуда – из Франции, где гостил у президента Макрона.

И ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его захватнической войны против Украины. Мы не можем вернуться к привычному положению вещей или закрыть глаза на очевидные нарушения международного права, которые совершила Россия,

– заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател так прокомментировала предстоящий визит Путина в Пекин.

Европейское турне китайского правителя вряд ли можно назвать успешным. Несмотря на то, что он получил в подарок две бутылки хорошего коньяка и гасконского арманьяка, политическая часть визита прошла под звуки обвинений в поддержке России и желании усидеть на двух стульях.

Оправдания Китая были жалкими, а попытки Си повысить тональность своей защиты никого особо не напугали.

Мы против того, чтобы кризис в Украине использовали для обвинения или очернения третьей страны и разжигания новой Холодной войны. Китай не начинал этот кризис и не участвует в нем,

– Си на совместной с Макроном пресс-конференции отбивается от справедливых обвинений в потакании агрессору.

Фактически Си Цзиньпина снова поставили на шпагат.

До этого это сделали США, где во время недавнего визита главы Госдепа США Блинкена в Пекин он фактически в ультимативной форме призвал Китай отказаться от поддержки агрессии России.

Сейчас Европа говорит то же самое – или Китай выберет правильную сторону истории и будет иметь уникальные экономические отношения с ЕС (тот самый пока чисто виртуальный формат "16+1"), или же Пекин продолжает поддерживать Путина. И тогда может забыть о европейских рынках сбыта.

Ответ на эту дилемму мы узнаем примерно через месяц. Именно тогда в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, где присутствие Китая на переговорах фактически и будет означать, какую сторону выбрал Пекин.

К сожалению, уже сейчас есть основания полагать, что Китай откажется от экономической выгоды в пользу геополитики. На это указывает и "любовь к Путину", и география европейского турне.

Что делал Си в Сербии и Венгрии

В Белграде и Будапеште неудобных вопросов Си уже никто не задавал. Однако неприятные ощущения никуда не делись. Потому что все те комплименты и объявления о новых заводах по производству китайских электрокаров в Сербии и Венгрии, а также инвестиции в скоростную железную дорогу "Белград – Будапешт" – это одно дело. Но в обоих европейских государствах понимают, что Китай далеко, зато Брюссель – рядом.



Орбан очень обрадовался приезду китайского лидера в Венгрию 9 мая / фото AFP

Учитывая это, даже неслучайная 25-я годовщина бомбардировки авиацией НАТО столицы Сербии и китайского посольства, которая пришлась на визит Си в Белград, а также его пафосные заявления о "независимой политике" Сербии – это лишь слова.



Си Цзиньпина в Сербии встречали с особой помпезностью / фото XINHUA

Доказательством этого стали дальнейшие события – не успела высохнуть после чистки красная дорожка, по которой ступал китайский лидер Си, как на нее уже ступили рыжие ботинки министра иностранных дел Украины Кулебы и элегантные каблуки первой леди Елены Зеленской.

Кстати, в России этот визит (а главное – его тональность) спровоцировал настоящую истерику, где "удар в спину" был более скромной оценкой.

Визит первой леди Украины и главы МИД в Сербию / фото Офиса Президента

Путин едет в Пекин за ярлыком

Что об этой "многовекторности" думают в Китае, мы не узнаем. Зато вскоре увидим Путина в Пекине. Свой первый официальный визит после "избрания" на пятый срок он совершит именно в Китай. И дело здесь не только в том, что после ордера на арест от МУС в Гааге, ему на самом деле не везде рады, а в том – что это поездка по благословению.

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Как русский князь Александр Невский ездил в Орду за ярлыком, так сейчас и Путин летит в Поднебесную. Впрочем, кроме церемониала, участники новой "оси зла" очевидно рассчитывают на нечто большее. И это "что-то" будет прямо влиять на Украину.



Путину и Си Цзиньпину будет о чем поговорить / фото росСМИ

"Мирный план" Си – Путина: что предусматривает и почему снова заговорили о корейском сценарии

Накануне визита китайская официальная пресса (агентство Синьхуа) обнародовала интервью Путина (русская версия размещена на сайте Кремля 15 мая), где он всячески расхваливает китайский мирный план по войне в Украине, которую Пекин до сих пор упорно называет "конфликтом".

Напомним, он был обнародован еще в феврале 2023 года, содержал 12 пунктов и не включал никакой конкретики и не назвал виновника агрессии.

В Украине, США и ЕС этот план тогда сильно раскритиковали, а в России, похоже, не заметили вообще, потому что в это время были заняты геноцидной войной.

Сейчас же, когда Россия несет огромные потери на поле боя и не может переломить ход войны, а вместо этого сжигает резервы и ресурсы и все глубже погружается в лихую пропасть под названием кризис, Путин снова вернулся к "китайскому плану". Сейчас это уже не 12, а 16 пунктов, после визита в КНР канцлера Германии Шольца Пекин предложил 4 новые позиции.

Прежде всего говорится об "охлаждении" ситуации, создании условий для восстановления мира и стабильности, а также минимизации влияния на мировую экономику.

При этом, между строк читается, что все это должно быть достигнуто за счет Украины. По крайней мере именно так читают эти "китайские грамоты" в России.

Российский министр иностранных дел в апреле 2024 года назвал китайский план "разумным планом", а Путин сейчас говорит, что это "реалистичные и конструктивные шаги".Таким образом, который в нынешних условиях предусматривает фиксацию российских оккупационных достижений в Украине и заключение временного перемирия, которое может длиться годами, или пока Россия не восстановит свой военный потенциал. Для России это был бы идеальный план, и именно над ним сейчас работает российская дипломатия, а сам Путин открыто уже говорит, что "готов к торгам", но на каких условиях?

Мы открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вместе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России,

– Путин в интервью Синьхуа, 15 мая 2024 года.

История свидетельствует, что тому, о чем говорит Путин, верить не стоит. В интервью Синьхуа он в очередной раз вспомнил о фейке 2-летней давности – как якобы на мирных переговорах в Стамбуле Россия и Украина уже обо всем договорились, однако коварный "коллективный Запад" (в лице британского премьера Бориса Джонсона) приказал отказаться от всех договоренностей.

Это мы слышали и раньше, более того, Путин в других интервью даже показывал бумажки с черновиками соглашения и даже придавал подписям своего историка Мединского и украинского депутата Арахамии небывалый дипломатический вес. Конечно, это полный бред, который не один раз уже опровергали.

Он (Путин – 24 Канал) разрушал мир в Украине более десятилетия – сначала оккупировав Крым, затем создавая препятствия в "минском" и "нормандском" переговорных форматах, а затем начав полномасштабную агрессию и отказавшись ее прекращать ... Только вместе мы можем остановить Россию и положить конец ее планам в отношении других частей Европы. Чтобы достичь этого – продолжайте поддержку Украины и не покупайтесь на российскую ложь,

– министр иностранных дел Украины в своем X опровергает "переговорный" бред от Путина.

К сожалению, что бы ни говорил здравый смысл, это не повлияет на Путина. Тот и в дальнейшем будет рассказывать о Рюрике и соглашении с Арахамией, а его люди и союзники (открытые и латентные, последние, к сожалению, на страницах западных СМИ) будут эти идеи проталкивать.

В этой ситуации для Украины ничего не меняется – нация должна показать единство, власть – мудрость, дипломатия – быть убедительной, а Силы обороны – уничтожить как можно больше врагов и лишить российскую армию наступательного потенциала.