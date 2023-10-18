В Пекине 18 октября начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Сначала российский президент и лидер КНР будут общаться в "узком кругу", а затем – запланированы переговоры с глазу на глаз.

Об этом сообщает российские пропагандистские ресурсы в сети. Кроме того, издание Reuters заявило, что основное внимание во время встречи лидеров двух стран будет сосредоточено на вопросе войны между Израилем и ХАМАС.

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Переговоры Путина и Си

Переговоры между Путиным и Си начались после того, как российский президент выступил на Международном форуме "Один пояс – один путь". Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у лидеров России и Китая запланирована также встреча тет-а-тет.

Путин уже сделал несколько заявлений. Да, он сообщил, что сейчас особенно "востребована" тесная внешнеполитическая координация, поэтому Россия и Китай будут продолжать сотрудничать. Кроме того, по словам Путина, Россия и Китай увеличили товарооборот. Если страны рассчитывали на 200 миллиардов долларов товарооборота, то в этом году этот показатель уже преодолели.

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Вместе с тем Си Цзиньпин в ходе переговоров заявил, что Россия и Китай "неуклонно углубляют политическое взаимодоверие". По словам лидера КНР, страны и дальше будут поддерживать "плотное стратегическое взаимодействие". Более того, Си подчеркнул, что странам удалось наладить "теплые деловые отношения и прочную личную встречу". Российские пропагандисты заявляют, что якобы Китай готов сотрудничать с Россией "для защиты международной справедливости".

Пропагандистские телеграм-каналы сообщают, что на 10:00 между Путиным и Си закончились переговоры и российский президент покинул Дом народного собрания в Пекине.

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