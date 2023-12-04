Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой, – Кэмерон
Источник:The Sun
Глава МИД Великобритании пояснил, что Владимир Путин вернется за добавкой, если его не остановить. По его словам, мир изменился.
Дэвид Кэмерон заявил, что "нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние". По его словам, Великобритания должна понять, как изменился мир.
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Кэмерон предупредил об угрозах от Кремля
Британский политик заявил, что надежда – это не политика. Он призвал Великобританию, США и другие страны НАТО продолжать действующую поддержку Украины.
Формирующие его силы – палия войны в Кремле (Владимира Путина – 24 Канал) – более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий головы молодежи, – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние,
– заявил Дэвид Кэмерон.
По его словам, если Владимира Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой.
"И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", – заверил глава британского МИД.
Глава Пентагона объяснил, на что повлияет война в Украине
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что результат войны в Украине определит глобальную безопасность на десятилетие вперед. Генерал сказал, что у США нет возможности отсидеться.
- Министр обороны США заверил, что Владимир Путин ошибается когда думает, что сможет победить Украину в войне на истощение. Ведь Кремль совершает несправедливую империалистическую агрессию, а Украина ведет оборонную войну за национальное выживание. И это дает Киеву огромное стратегическое преимущество справедливого дела. Путин также думает, что сможет пережить нас, но и ошибается. Министр объяснил, что Украина имеет огромное значение для США и всего мира.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заверил, что Ллойд Остин довольно последовательный по поддержке Украины. Ведь заявления высокопоставленного чиновника всегда четкие, однозначные и не имеют двойных трактовок.