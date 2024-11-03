"Путину это нравится": как война на Ближнем Востоке влияет на Украину

Война России против Украины и война на Ближнем Востоке неразрывно связаны. Их общий знаменатель – Россия. Иран поставляет ракеты Москве, которая, в свою очередь, может предоставлять Тегерану ядерные технологии.

Российскому диктатору Владимиру Путину нравится, когда мир сосредоточен на Ближнем Востоке и не замечает его преступных действий в Украине. Однако, как отметил 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, есть нюанс.

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Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину

По мнению британского полковника, недавние атаки Израиля на различные военные объекты Ирана с использованием американских самолетов F-35, которые также содержат британские технологии, должны стать указателем для США, Великобритании и других стран.

Израильские войска атакуют иранские объекты западной военной техникой. Гемиш де Бреттон-Гордон не понимает, почему Украине не позволяют делать то же самое относительно баз в России, которая осуществляет атаки против украинцев.

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Это уже второй случай, когда Израиль напал непосредственно на Иран. Это добавляет аргументов в пользу того, чтобы Украина могла сделать то же, используя западную военную технику для атак по России. Если вопрос пересмотрят в ближайшей перспективе, это изменит правила игры для Киева.

Поэтому, оба конфликта связаны. Россия подливает масла в оба котла. Путину нравится, когда международное сообщество сосредоточено на Ближнем Востоке и не видит военных преступлений, которые он совершает в Украине. Но он наивный, если думает, что это так. Поэтому главное, чтобы НАТО и США позволили напасть Украине на Россию. Поскольку позволили Израилю напасть на Иран,

– констатировал полковник Великобритании.

К слову, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вынуждена пополнять запасы на сирийской базе морем, то есть в обход всей Европы.