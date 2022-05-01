Путин всегда поднимал градус, но ядерной угрозы нет, – Денисенко

Президент России Владимир Путин всегда на переговорах прибегал к шантажу и угрозам и таким образом добивался своего, потому что ему шли на уступки. Но война в Украине вынудила мир пересмотреть подход к отношениям с Кремлем.

Почему Путин угрожает ядерным оружием

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире совместного вещания, передает 24 канал. По его словам, путинский режим привык работать по одинаковой модели на переговорах.

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Путинская переговорная политика всегда имеет одинаковую модель. Он всегда поднимает градус до критического уровня, и раньше противники шли на компромиссы и отступали. Он считал это победой и двигался дальше и всегда эта модель срабатывала, все 20 лет,

– объяснил Денисенко.

Шантаж не срабатывает

Но, по его словам, 24 февраля, когда Россия напала на Украину, впервые в политической жизни Владимира Путина ему сказали "нет" и отказались отступать.

"И поэтому в течение последних двух месяцев он поднимал градус. Выше чем ядерная война уже ничего не может быть, поэтому последние 3 недели российские власти и пропагандисты постоянно это повторяют и угрожают. И неожиданно весь мир перестал обращать на это внимание", – сказал советник. министра.

Он напомнил, что накануне было заявление Пентагона о том, что они сейчас не видят никакой ядерной угрозы со стороны России. Поэтому можно заключить, что сейчас речь о ядерной войне не идет.

Реакция мира на ядерные угрозы Кремля

Несмотря на эскалацию риторики Путина, США отрицают угрозу применения Россией ядерного оружия . В то же время, представители страны уверяют, что активно следят за ядерным потенциалом Москвы.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не ожидает использования тактического ядерного оружия в Украине. Он считает, что Путин попросту не пойдет на такой шаг.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ядерная риторика, которая сейчас звучит от России, очень опасна. Если начнется ядерная война, то победителей в ней не будет .

Антониу Гутерреш забил тревогу из-за того, что Россия повысила уровень боевой готовности своего ядерного оружия после военного вторжения в Украину. До визита Москвы и Киева генсек ООН предупредил, что перспектива ядерного конфликта снова стала возможной.

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