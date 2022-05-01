Чому Путін погрожує ядерною зброєю

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі спільного мовлення, передає 24 канал. За його словами путінський режим звик працювати за однаковою моделлю на переговорах.

Читайте також: Сприймаємо серйозно, – Нуланд про погрози Путіна ядерною війною та підготовку США

Путінська переговорна політика має завжди однакову модель. Він завжди піднімає градус до критичного рівня і раніше супротивники йшли на компроміси та відступали. Він вважав це перемогою і рухався далі і завжди ця модель спрацьовувала, усі 20 років,

– пояснив Денисенко.

Шантаж не спрацьовує

Але, за його словами, 24 лютого, коли Росія напала на Україну, вперше в політичному житті Володимира Путіна йому сказали "ні", і відмовились відступати.

"І тому протягом останніх двох місяців він підіймав градус. Вище, ніж ядерна війна вже нічого не може бути, тому останніх 3 тижні російська влада і пропагандисти постійно це повторюють і погрожують. І несподівано весь світ перестав звертати на це увагу", – сказав радник міністра.

Він нагадав, що напередодні була заява Пентагону про те, що вони не бачать зараз жодної ядерної загрози з боку Росії. Тому можна зробити висновок, що нині мова про ядерну війну не йде.

Реакція світу на ядерні погрози Кремля

Попри ескалацію риторики Путіна, США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Водночас представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не очікує використання тактичної ядерної зброї в Україні. Він вважає, що Путін просто не піде на такий крок.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ядерна риторика, яка зараз лунає від Росії, є дуже небезпечною. Якщо розпочнеться ядерна війна, то в ній переможців не буде.

Антоніу Гутерреш забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після військового вторгнення в Україну. До візиту Москви та Києва генсек ООН попередив, що перспектива ядерного конфлікту знову стала можливою.

До теми – чи можна збити російську ядерну ракету: дивіться відео