"Чтобы увидеть Путина, нужно, чтобы муж умер": почему глава Кремля встретился с вдовами
Владимир Путин на Рождество принимал у себя вдов погибших на войне россиян. Стоит отметить, что с семьями мобилизованных, которые в это время требовали вернуть их мужей домой, так называемый президент увидеться не захотел.
В России все более заметным становится "культ мертвых". Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, объяснив, что российский диктатор предпочитает общение именно с семьями погибших, а не живых оккупантов.
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Почему Путин встретился с семьями погибших
"Можно сравнить два мира: на Красной площади протестуют жены живых мобилизованных, а с Путиным встречаются жены мертвых. То есть выходит, чтобы заслужить встречу с Путиным надо, чтобы твой муж умер", – отметил политтехнолог.
Такое деление очень символично и имеет свое объяснение. Глава Кремля готов общаться с вдовами, принимать их у себя, потому что в случае гибели человека он уже ничего не может изменить. С семьями мобилизованных говорить гораздо труднее, ведь у них много вопросов, на которые у Путина нет ответа.
Более того, в России прогрессирует движение жен мобилизованных. Сначала женщины требовали назвать точную дату, когда их мужчины вернутся домой. Дальше призывали поменять бойцов на других. Теперь их замечания стали еще острее, а последние протесты по российским законам уже могут назвать экстремизмом или терроризмом.
Они уже перешли черту. В какой-то степени именно женщины и матери солдат остановили войну в Чечне, тогда Россия проиграла. Все это может повториться,
– предположил Михаил Шейтельман.
Что происходит в России: актуальные новости
- Родные мобилизованных россиян выходят на одиночные пикеты. Они не требуют окончания войны, а только просят, чтобы их мужчины вернули домой. Митинги прошли возле здания российского минобороны. Интересно, что протесты в России запрещены, поэтому женщины выходят под предлогом якобы отдать уважение так называемым "героям сво".
- Путин в своей резиденции встретился с семьями погибших оккупантов. В Институте изучения войны объяснили, что подобная встреча может являться элементом предвыборной кампании. Российский диктатор хочет показать, будто заботится о семьях своих солдат.
- Страна-агрессор решила усилить росгвардию новыми подразделениями и тяжелым вооружением. Сначала в ее состав отнесли ЧВК "Вагнер", а в январе 2024 года – батальон "Восток" из так называемой "днр". Поэтому военный потенциал структуры существенно вырос. Судя по всему, росгвардию теперь могут более активно использовать для различных операций.