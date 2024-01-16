Интересы защищали, – Путин цинично заявил, что Россия "не посягала" на самостоятельность Украины

Владимир Путин попытался снять всю ответственность с России и лично с себя за войну против Украины. Абсурдное заявление президента страны-агрессорки традиционно включало в себя немало противоречий и откровенной лжи.

Владимир Путин заявил, что в Украине якобы людям мозги "закомпостировали", когда объявили "некую самостоятельность". Российский диктатор после этого соврал, что на самостоятельность нашего государства якобы никто и никогда "не покушался".

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Что еще наговорил Путин

После этого, говоря о самостоятельности Украины, президент страны-агрессорки сказал, что "это непонятно, что такое".

Диктатор откровенно признался, что Россия является оккупантом и агрессором. Также он проговорился, что Кремль не заинтересован в переговорах.

Относительно переговорного процесса – попытка побуждать нас отказаться от завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги в Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают,

– сказал Путин.

Также президент страны-агрессорки считает, что россиян будто бы невозможно победить. Он заявил, что жители России "свои интересы всегда защищали и сейчас защитим".

Кроме этого Путин посетовал на "националистические идеи в Украине", которые после развала СССР, "оказались сильнее". Он цинично заявил, что это все якобы привело "к сегодняшней ситуации", забыв добавить, что именно Россия вторглась в нашу страну.

Что говорят эксперты о Путине