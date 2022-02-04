Путин взвешивает, сможет ли продвинуться дальше – замглавы Минобороны о наступлении на Украину

Россия стягивает войска к границе Украины и пугает полномасштабным наступлением. Однако Владимиру Путину очень важно "сохранить лицо", поэтому он хорошо взвешивает то, сможет ли продвинуться дальше.

Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. С одной стороны, у главы Кремля есть невероятные имперские амбиции, а с другой – он может упасть лицом в грязь.

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По словам Маляр, сейчас поддержка Украины со стороны Запада и наша готовность к сопротивлению действительно серьезны. Однако предсказать планы России крайне сложно, поэтому все надо ежедневно тщательно отслеживать.

Сейчас крайне важно Путину и России "сохранить лицо" и поэтому они действительно взвешивают, смогут ли продвигаться дальше и воевать,

– подчеркнула заместитель главы Минобороны.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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