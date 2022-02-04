Путин взвешивает, сможет ли продвинуться дальше – замглавы Минобороны о наступлении на Украину
Россия стягивает войска к границе Украины и пугает полномасштабным наступлением. Однако Владимиру Путину очень важно "сохранить лицо", поэтому он хорошо взвешивает то, сможет ли продвинуться дальше.
Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. С одной стороны, у главы Кремля есть невероятные имперские амбиции, а с другой – он может упасть лицом в грязь.
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По словам Маляр, сейчас поддержка Украины со стороны Запада и наша готовность к сопротивлению действительно серьезны. Однако предсказать планы России крайне сложно, поэтому все надо ежедневно тщательно отслеживать.
Сейчас крайне важно Путину и России "сохранить лицо" и поэтому они действительно взвешивают, смогут ли продвигаться дальше и воевать,
– подчеркнула заместитель главы Минобороны.
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Возможное наступление России на Украину: последние новости
- В России возмутились масштабной поддержкой Украины со стороны стран-членов НАТО. В частности, Кремль призвал остановить военную поддержку.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз подготовил пакет "жестких и всеобъемлющих" санкций против России, если она нападет на Украину. Ограничения коснутся и "Северного потока-2".
- Дмитрий Кулеба считает, что у США и ЕС пока нет политической воли, чтобы ввести санкции против России уже сейчас.
- В СМИ появилась информация о российском плане нападения на Украину, поводом к которому станет фейковое видео с жертвами среди гражданского населения. Госдеп США это подтвердил.
- Сейчас у границы Украины сосредоточено 115 тысяч российских военных. Такое количество составляет наземный контингент страны-агрессора.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что якобы Украина хочет напасть на Россию, а не наоборот.
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