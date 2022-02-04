Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З одного боку, в очільника Кремля є неймовірні імперські амбіції, а з іншого – він може вдарити обличчям у бруд.

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За словами Маляр, наразі підтримка України з боку Заходу та наша готовність до опору є дійсно серйозними. Однак передбачити плани Росії вкрай складно, тому усе треба щодня ретельно відстежувати.

Зараз вкрай важливо Путіну та Росії "зберегти обличчя" і тому вони дійсно зважують, чи зможуть просуватися далі та воювати,

– наголосила заступниця глави Міноборони.