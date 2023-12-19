От целей "СВО" не отказывается: Путин заявил, что продолжит наступление на Украину

Владимир Путин рассказал о ближайших планах Кремля на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. По его словам, Россия не собирается отказываться от своих целей в рамках так называемой "СВО".

Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны хвастался темпами мобилизации в России. Он заявил, что в 2023 году численность личного состава российской армии доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих. По его словам, в последствии она увеличится до 1,5 миллиона.

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Заявление Владимира Путина

Глава Кремля сказал, что все попытки Запада нанести стратегическое поражение России пока разрушились, поскольку ВСУ якобы потеряли резервы. Он уверяет, что российские войска перехватили инициативу.

Российский диктатор подчеркнул, что его страна не откажется от своих целей, связанных с "денацификацией", "демилитаризацией", а также "нейтральным статусом Киева".

Мы от своих целей в рамках "специальной военной операции" отказываться не собираемся,

– заявил российский президент.

По его словам, по некоторым направлениям армия продвигается вперед, на отдельных участках бойцы держат оборону.

Глава Кремля также напомнил, что армия России якобы развенчала миф о неуязвимости западной военной техники. Он подчеркнул, что "агрессивный характер Североатлантического альянса не скрывается за оборонными формулировками".

В то же время Шойгу утверждает, что все задачи, которые были определены на 2023 год, армией России выполнены. Он заверил, что заданный уровень поддержки обороноспособности обеспечен.

Шойгу также подчеркнул, что Россия продолжит наступление на Украину, в частности, в 2024 году.

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