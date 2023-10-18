"За это похвалю": Путин нафантазировал, что Украина якобы хочет с ним переговоров

Российский президент 17 октября прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". По итогам своего визита глава Кремля снова наговорил бред.

Путину показалось, что Киев уже подумывает над тем, чтобы сесть с ним за стол переговоров.

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Мечта Путина

Так, глава страны-агрессора заявил, что власти в Украине якобы заговорили иначе. Если раньше они говорили, что России следует нанести стратегическое поражение, то теперь якобы склоняется к разрешению конфликта путем мирных переговоров.

Это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно,

– отметил российский президент.

Он добавил, что для того, чтобы начать "договариваться", нужно сначала отменить декрет, запрещающий это делать.

: В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Россией.

Между тем следует отметить, что в Украине достаточно жесткая позиция относительно вероятных переговоров с Россией. Официальные лица, среди них – президент, неоднократно подчеркивали, что для начала переговорного процесса Россия должна вывести все свои войска с территории Украины.

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