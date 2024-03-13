Мирные переговоры с Россией: Путин назвал условия

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к мирному решению развязанной ею войны в Украине. Впрочем, только с гарантиями для Москвы.

Путин также требует учета оккупированных территорий. Об этом рассказали пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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На каких условиях Путин видит переговоры

Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле,

– сообщил диктатор.

Он также отметил, что "возможные переговоры – не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".

Путин заявил, что осведомлен о "морковках", которые ему будут пытаться представить, чтобы доказать целесообразность начала переговоров.

Российский диктатор не был скупым на слова и в свойственной себе хамской манере добавил, что договориться легче с теми, у кого "нос в кокаине".

"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего", – заявил Путин.

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