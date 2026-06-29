"Работаем над этим": в ВСУ потроллили Путина, который случайно заявил о боях в Белгородской области
Описывая успехи своих войск в Украине, Путин так увлекся, что опрометчиво организовал для ВСУ новый рейд в Белгородскую область. Украинские защитники высмеяли ошибку российского диктатора.
Глава Кремля заявил, что ВСУ якобы отступают по всей линии фронта, а до полного окружения украинских войск у "Старого Оскола" российским силам осталось два километра. Это абсурдное заявление диктатор сделал на съезде партии "Единая Россия" 28 июня.
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Как ВСУ отреагировали на победное заявление Путина?
По словам главы Кремля, на левом берегу "реки Старый Оскол" оккупанты якобы окружили 5 тысяч защитников.
Впрочем, на самом деле реки "Старый Оскол" не существует. Но есть такой город. И он, к великому удивлению Путина, расположен в России, а именно в Белгородской области в 100 километрах от границы с Украиной.
Где находится Старый Оскол: смотрите на карте
Вероятно, диктатор имел в виду реку Оскол, которая протекает по территории России и Харьковской области Украины.
Но слово не воробей. Группировка объединенных сил уже отреагировала на заявление главы Кремля. Там выразили сожаление по поводу того, что ВСУ еще нет в Старом Осколе, они "только работают над продвижением к этому городу".
Впрочем, мы убеждены, что главе России боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны,
– подшутили военные над российским диктатором.