Трон Путина уже пошатнулся, с ним покончат, как румыны из Чаушеску, – Галлямов

Позиции президента России Владимира Путина пошатнулись. Когда окружающие поймут, что он стал слишком слабым, они сами его уберут.

Об этом 24 Каналу заявил российский политолог Аббас Галлямов. Он добавил, что для российского диктатора будет лучше, если он повторит судьбу президента Сербского Слободана Милошевича.

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С Путиным покончат быстро

Галлямов провел параллели с книгой Джеймса Фрезера "Золотая ветвь", где упоминался "Царь Дождей", которому соплеменники распарывали живот из-за того, что он не мог уберечь от засухи.

"Из истории мы знаем, что правитель, власть которого была фактически неограниченна, когда становился старым и немощным и считалось, что боги его покинули, и тогда его убивали собственные подданные. Или, когда с племенем случалась какая-то беда, то они убивали правителя, потому что считали его причиной неурядиц", – отметил российский политолог.

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По его словам, нет никаких оснований полагать, что Путина минует такая участь. Предпосылками этого являются постоянные неудачи российской армии на поле боя и то, что "война уже фактически перешла на Россию": диверсионные группы в Брянской области, взрывы в кафе в Санкт-Петербурге и т.д.

В тот момент, когда слабость Путина станет слишком очевидной, то с ним покончат так же быстро, как в Румынии покончили с Чаушеску. Для Путина же лучше, чтобы его, как и Милошевича, выдали в Гаагу,

– подчеркнул Галлямов.

Российский политолог добавил, что Чаушеску расстреляли не протестующие, а собственное окружение – румынские военные, которые "кормились" на протяжении всех этих лет.

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