Были бы счастливы, если бы он не приехал: решится ли Путин посетить саммит БРИКС в ЮАР

Путина не рады видеть даже в так называемых дружественных странах. В августе в ЮАР должен пройти традиционный саммит БРИКС, куда российский диктатор собирался приехать. Но его откровенно попросили не делать этого.

Это вместе с 24 Каналом обсудил политолог Игорь Рейтерович. Он предположил, решится ли бункерный руководитель сделать шаг навстречу ордеру МУС.

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Володя, не приезжай

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил, чтобы российскую делегацию на саммите в августе представлял не Владимир Путин, а Сергей Лавров. Но Россия отвергла это предложение, со ссылкой на слова вице-президента ЮАР Пола Машатиле сообщает один из телеграмм-каналов. Впрочем, дискуссии с Путиным продолжаются.

"Мы понимаем, что связаны Римским уставом. Были бы рады, если бы он не приехал", – говорится в сообщении.

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Путин действительно может никуда не поехать. И это совсем не связано со страхом быть арестованным по ордеру МУС.

Он боится покидать страну, потому что не уверен, что ему будет куда возвращаться. Хрущев, Горбачев отдыхали и для них это кончилось плохо – куда-то уехали, а ситуация в стране изменилась. Подготовили дворцовый переворот и соответственно их с должностей сняли,

– предположил и провел исторические параллели Рейтерович.

Именно поэтому в Кремле пока воздерживаются от комментариев по этому поводу. Чтобы снова не получилось "неудобно" как в ситуации с АЭС в Турции. Сначала раскрутили личное присутствие Путина, а по факту все завершилось видеосвязью, напомнил политолог.

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