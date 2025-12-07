Путина шокировали в Индии: дипломат рассказал, какой вопрос загнал главу Кремля в ступор
- Путина шокировал вопрос индийской журналистки о войне против украинцев, которые говорят на русском.
- Роман Бессмертный отметил, что этот вопрос загнал Путина в тупик, но также показал, что он не намерен останавливаться.
Владимир Путин прибыл в Индию 4 декабря 2025 года. Его лично встретил Нарендрой Моди. Кроме этого, у кремлевского диктатора взяли интервью, которое шокировало многих.
Индийская журналистка спросила, зачем Путин воюет против украинцев, говорящих на русском. Выглядело, что кремлевскому диктатору было неприятно отвечать на это. Историк, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что Путин в тот момент был раздавлен и растерян.
Смотрите также Россия планирует экологическую катастрофу в Херсоне с последствиями для стран ЕС – секретные документы
Что в Индии загнало Путина в ступор?
Роман Бессмертный отметил, что вопрос журналистки, которая посещала Донецкую и Луганскую область, где сейчас сплошные руины, шокировал лидера Кремля.
Это обычный вопрос, о котором все думают. Мы понимаем и осознаем, что все то, что московский фюрер сделал, противоречит человеческим понятиям. Особенно то, что касается юго-востока Украины,
– сказал он.
Диалог между журналисткой Индии и Путиным, вероятно, означает, что Индия лишь фрагментарно сотрудничает с кремлевским режимом. Выглядит, что там сотрудничают с Россией только учитывая временные интересы.
Дипломат предположил, что в Индии Путину умышленно поставили такой вопрос, чтобы понять, как об этих преступлениях России на территории Украины думает сам диктатор, чтобы впоследствии строить политику государства в отношении Кремля.
Этот вопрос загнал его (Путина – 24 Канал) в тупик, но и показал то, что он не будет останавливаться, что он не видит мира, как перспективы,
– добавил он.
Роман Бессмертный сделал вывод, что война, которую Россия начала против Украины является тем, чем сейчас живет кремлевский диктатор.
Что известно о визите Путина в Индию?
Путин провел в Индии 2 дня. Он встретился с премьером страны состоялся. Это первый визит кремлевского диктатора с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины. Москва имеет целью возобновить сотрудничество с Индией в сфере нефти и обороны.
Путин в Индии заявил, что так называемое СВО на территории Украины не было началом войны. Мол, наоборот – это было попыткой завершить конфликт и защитить интересы собственных людей.
Кремлевский диктатор пообещал премьеру Индии бесперебойные поставки топлива. Он стремится наладить сотрудничество с этой страной, ведь она является крупнейшим покупателем российской нефти и оружия.