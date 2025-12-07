Путина шокировали в Индии: дипломат рассказал, какой вопрос загнал главу Кремля в ступор

Владимир Путин прибыл в Индию 4 декабря 2025 года. Его лично встретил Нарендрой Моди. Кроме этого, у кремлевского диктатора взяли интервью, которое шокировало многих.

Индийская журналистка спросила, зачем Путин воюет против украинцев, говорящих на русском. Выглядело, что кремлевскому диктатору было неприятно отвечать на это. Историк, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что Путин в тот момент был раздавлен и растерян.

Что в Индии загнало Путина в ступор?

Роман Бессмертный отметил, что вопрос журналистки, которая посещала Донецкую и Луганскую область, где сейчас сплошные руины, шокировал лидера Кремля.

Это обычный вопрос, о котором все думают. Мы понимаем и осознаем, что все то, что московский фюрер сделал, противоречит человеческим понятиям. Особенно то, что касается юго-востока Украины,

– сказал он.

Диалог между журналисткой Индии и Путиным, вероятно, означает, что Индия лишь фрагментарно сотрудничает с кремлевским режимом. Выглядит, что там сотрудничают с Россией только учитывая временные интересы.

Дипломат предположил, что в Индии Путину умышленно поставили такой вопрос, чтобы понять, как об этих преступлениях России на территории Украины думает сам диктатор, чтобы впоследствии строить политику государства в отношении Кремля.

Этот вопрос загнал его (Путина – 24 Канал) в тупик, но и показал то, что он не будет останавливаться, что он не видит мира, как перспективы,

– добавил он.

Роман Бессмертный сделал вывод, что война, которую Россия начала против Украины является тем, чем сейчас живет кремлевский диктатор.

Что известно о визите Путина в Индию?