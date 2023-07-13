В Кремле ищут, кем заменить Путина: эксагент КГБ назвал претендента

Владимир Путин 10 месяцев потакал Евгению Пригожину в расписании русской армии и военно-промышленного комплекса. Бизнес и экономика России подвергаются санкциям. Ввиду катастрофических последствий действий Путина элиты уже ищут ему замену.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, так называемые российские элиты уже даже подыскали несколько кандидатур на место российского диктатора.

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Кого могут выбрать на смену Путину

Разговоры о транзите власти в России шли уже давно. Разведчики заявляли о том, что этот процесс начался уже давно. В частности, сейчас ведутся активные разговоры в Кремле.

Вокруг Путина, безусловно, идут разговоры о том, чтобы его заменить. Речь идет о том, что (Николай) Патрушев готовит своего сына, являющегося министром сельского хозяйства. Есть и другие кандидатуры,

– отметил Сергей Жирнов.

Очевидно, что российским диктатором недовольна практически вся элита по собственным причинам.

Российские националисты типа Игоря Гиркина и Пригожина недовольны тем, что Путин недостаточно жестоко ведет войну. Другие же недовольны тем, что Путин развязал никому не нужную войну, в которой Россия точно проиграет.

"От нее очень сильно пострадает российская экономика и условно частный бизнес, ведь у России нет по-настоящему частного бизнеса. Они все зависят от Путина и власти", – отметил экс-разведчик.

В Кремле активно рассматривают возможные варианты замены действующего президента. Ведь понимают, что больше оставаться у власти он не может.

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