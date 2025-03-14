Путин не может отказать Трампу в перемирии, однако есть одно "но"

Украина и США обсудили полное прекращение огня на 30 дней. Однако неизвестно, что Владимир Путин потребует в ответ, если согласится на этот срок перемирия.

Кремлевский диктатор заявил, что готов на временное прекращение боевых действий, но, как всегда, добавил, что есть нюанс. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Путин, однозначно, не откажет Трампу в перемирии.

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Чего будет требовать Путин

Олег Саакян считает, что прогнозируемой была позиция Путина, когда он сказал "да" на идею перемирия, однако диктатор не забыл и о "но".

Если все это свести, то означает, что россияне готовы на прекращение огня, если Украина капитулирует. Это всем понятно, но принудить Украину к этому невозможно, поэтому Дональду Трампу сейчас нужно получить или лучшие условия со стороны Путина, или ответ, что он готов на прекращение боевых действий без каких-либо условий,

– сказал он.

Интересно, что 13 марта 2025 года в Россию прибыл Александр Лукашенко. По мнению политолога, это может быть месседж Путина западным лидером, которые считали, что в обмен на снятие санкций с Беларуси, оттуда выйдут российские войска и не будет размещаться ядерное оружие.

Однако кремлевский диктатор продемонстрировал, что этого не будет, ведь Лукашенко "на коротком поводке" у него.

"Кремль пытается пугать всех, что российские танки вроде бы еще быстрые, а самолеты сильные как никогда. Это стандартная тактика России перед переговорами", – высказался Олег Саакян.

Можно ли завершить войну в Украине

По мнению политолога, нет никаких реальных причин, чтобы можно было быстро завершить российско-украинскую войну.

Ни Россия не может победить, ни Украина. Никакого предтечи того, что кто-то из стран истощился настолько, что умоляет о завершении, нет,

– подчеркнул он.

Поэтому основной задачей стран является усиливаться и ослаблять противника. Россия, Украина и Европа, вероятно, сейчас пытаются делать именно это.

К слову, командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что украинское общество и военные не имеют единой позиции относительно перемирия, а Россия традиционно не придерживается никаких договоренностей. Он отметил, что предложенный США 30-дневный режим прекращения огня вряд ли станет реальностью, ведь Москва выдвигает неприемлемые условия.